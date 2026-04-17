La derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras por la Copa Libertadores dejó más que un resultado adverso para el conjunto celeste. Tras el encuentro, algunos jugadores mostraron su incomodidad por el penal cobrado a favor del cuadro brasileño, una decisión que terminó siendo determinante en el desarrollo del compromiso para que el equipo rimense no se puda llevar puntos del siempre difícil Allianz Parque.

Uno de los que tomó la palabra fue Felipe Vizeu, delantero del cuadro rimense, quien no ocultó su molestia por lo sucedido dentro del área. El atacante aseguró que, desde su punto de vista, la jugada no debía sancionarse como penal.

“Nos quedamos molestos. Estábamos jugando muy bien y pasó esa acción donde el árbitro estaba muy cerca. Para nosotros claramente no fue penal”, expresó al referirse a la polémica jugada que fue revisada por el VAR.

El futbolista también dejó entrever su incomodidad al momento de referirse al arbitraje, aunque evitó profundizar demasiado en sus críticas. Según explicó, muchas veces los jugadores prefieren medir sus palabras para evitar posibles sanciones posteriores.

“No podemos hablar mucho porque después siempre pasan cosas con la federación. Pero claro que nos quedamos molestos por la decisión”, comentó el delanterO.

Vizeu también explicó cómo se produjo la acción dentro del área y por qué considera que el contacto entre los jugadores fue parte natural de la jugada. Para el atacante, ese tipo de situaciones suelen ocurrir constantemente durante un partido.

“Dentro del área un jugador se para y el otro viene en movimiento. Siempre va a haber un poco de contacto, pero para nosotros claramente no fue penal”, sostuvo el brasileño sobre la jugada que terminó siendo sancionada.

A pesar de la polémica, el delantero también reconoció que enfrentaban a un rival de gran jerarquía internacional. Palmeiras, uno de los clubes más poderosos del continente, representaba un desafío importante para el cuadro rimense.

“Sabíamos que jugábamos contra Palmeiras, que fue finalista el año pasado. Son partidos difíciles y sabíamos que podía pasar cualquier cosa”, señaló el atacante sobre el contexto del encuentro.

Finalmente, Vizeu destacó la actitud del equipo durante el partido y aseguró que el grupo dejó todo en la cancha buscando al menos rescatar un empate. Según explicó, el plantel seguirá trabajando para mejorar en lo que resta de la temporada.

“Lo más importante es que peleamos hasta el final para sacar un empate, pero no fue posible. Ahora toca cambiar la página, pensar en la Liga 1 y seguir trabajando para mejorar cada día”, culminó.

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