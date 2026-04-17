La caída de Sporting Cristal frente a Palmeiras por la Copa Libertadores no solo dejó un resultado adverso para el cuadro celeste, sino también una fuerte discusión en torno al arbitraje del encuentro. Luego del partido, desde la interna rimense analizaron lo ocurrido en el campo y se pronunciaron sobre la jugada que generó polémica.

Tras el compromiso, Julio César Uribe, director general de fútbol del cuadro celeste, analizó lo sucedido y destacó que el equipo compitió a buen nivel frente a uno de los rivales más poderosos del continente. El dirigente remarcó que el plantel mostró personalidad dentro del campo.

“Estuvimos a la altura de lo que estamos buscando y sabemos que tenemos que seguir mejorando para cumplir el primer objetivo, que es acceder a la otra etapa”, señaló Uribe, quien además destacó que este tipo de derrotas también deben servir como aprendizaje para fortalecer al grupo.

Respecto a la jugada polémica, el exseleccionado peruano dejó entrever que la acción fue evidente para todos los que siguieron el encuentro. Sin embargo, evitó entrar en confrontaciones directas contra el juez del partido.

“Eso lo ha visto todo el mundo, porque estos partidos son de Copa Libertadores y los ve todo el mundo. Entendemos que todos nos podemos equivocar y hay derrotas que dejan enseñanzas”, comentó el directivo celeste sobre lo ocurrido en el encuentro.

A pesar de la controversia, Uribe dejó claro que desde Sporting Cristal no existe intención de presentar un reclamo formal ante las autoridades del torneo continental. Según explicó, ese tipo de evaluaciones corresponden a los organismos encargados de dirigir la competencia.

“No, absolutamente. Reclamo ni mucho menos. Es un tema de las autoridades que también hacen su análisis, como lo hacemos nosotros partido tras partido”, afirmó, dejando clara la postura institucional del club rimense.

El dirigente también se refirió al rendimiento del equipo dentro del campo y destacó la forma en que el plantel enfrentó a un rival de jerarquía internacional. Para Uribe, el colectivo mostró argumentos importantes para competir en este tipo de torneos.

“Enfrentamos a un grande de Sudamérica como Palmeiras con mucha personalidad, con una fuerza colectiva importante y con claridad sobre lo que debía hacer cada jugador en el campo”, explicó el directivo.

Finalmente, Uribe también fue consultado sobre la posibilidad de incorporar refuerzos para lo que resta de la temporada. En ese sentido, dejó claro que por ahora ese tema no está en discusión dentro de la institución.

“Este no es el momento de hablar de refuerzos porque no es la fecha para hacerlo. Nuestros jugadores están dando lo que corresponde y cuando llegue el momento el técnico lo evaluará”, concluyó.

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