Sporting Cristal cierra su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en el estadio La Nueva Olla de Asunción ante Cerro Porteño, club que ya clasificó a los octavos de final del torneo. Los celestes no dependen de sí mismos para acceder a la mencionada ronda, y en esta nota te contamos qué resultados necesita.

Cabe precisar que el líder del Grupo F el Cerro Porteño con 10 unidades, seguido de Palmeiras con 8, Sporting Cristal con 6 y Junior con 4 puntos. Los paraguayos se hicieron inalcanzables para dos equipos de la serie y solo jugará para definir si avanza a la siguiente fase como primero o segundo.

¿Qué resultados necesita para los octavos de final?

Sporting Cristal, para pensar en los octavos de final de la Copa Libertadores debe ganar ante Cerro Porteño en Asunción y esperar una derrota de Palmeiras ante Junior en Brasil. En caso de que estos dos últimos empaten, los celestes deben golear por más de tres goles al ‘Ciclón’ para conseguir el objetivo.

En caso de que Palmeiras, cumpliendo con la lógica y su marcado favoritismo, le gane a Junior, Cristal jugará los play-offs de la Copa Sudamericana, ante uno de los segundos de la fase de grupos de este torneo, para tentar una plaza en los octavos de final.

Es decir, solo existe una combinación de resultados para que Cristal quede fuera de toda competencia internacional y esta es que Junior gane en Brasil y los bajopontinos pierdan ante Cerro Porteño. Y es que un dato a tomar en cuenta es que pese a la igualdad, en este hipotético caso, los dirigidos por Zé Ricardo mantienen una mejor diferencia de goles que los colombianos, salvo que sé alguna goleada entre los clubes mencionados.

Los celestes ya se encuentran en Paraguay con Luis Iberico que se recuperó de una dolencia. (Foto: Sporting Cristal)

Para este vital encuentro, los del Rímac presentan las sensibles bajas por lesión de Juan Cruz González, Santiago González y Felipe Vizeu. A ellos se suma Cristiano da Silva, quien se perderá el partido por suspensión, debido a que llegó al límete de amarillas.

Mientras Cristal llega tras perder en Cartagena ante Junior, Cerro Porteño pasa por un gran momento y prueba de ello es el histórico triunfo frente a Palmeiras en Brasil que le metió entre los 16 mejores de la competición.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se disputará en el Estadio La Nueva Olla de Asunción desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este jueves 28 de mayo por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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