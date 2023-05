Los rimenses recibían a The Strongest por la Copa Libertadores en medio de mucha incertidumbre, de un reciente intercambio de palabras entre su capitán y entrenador. Hablamos de Yoshimar Yotún y Tiago Nunes, que no se guardaron nada el pasado viernes en el empate ante César Vallejo (1-1). La crisis llegó a su punto máximo, con pobres niveles futbolísticos en cada posición del equipo y parecía que el proyecto deportivo a largo plazo con Nunes llegaba a su fin. Pero hubo una autocrítica, una última oportunidad para emerger de ese pozo oscuro en el que estaban los bajopontinos.

Si me preguntan qué cambió de aquel fatal día a la noche del martes, elijo creer que, en las últimas prácticas, en la concentración, en La Florida, volvieron a entonar “La Fuerza Ganadora”, con aquella parte en la que dice “vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo, cantemos alegres, cantemos unidos, porque somos la fuerza ganadora”. Y es que ante los bolivianos no se vio un equipo rimense lúcido o que superó de principio a fin a su rival de turno. No obstante, lo que sí observamos fue actitud y esfuerzo, que al final conllevo a un merecido triunfo por la mínima diferencia y que le devuelve la ilusión a todo el pueblo celeste.

Una defensa sólida, con los siempre cumplidores Ignácio Da Silva y Gianfranco Chávez, que intercambiaron perfiles (el brasileño por izquierda y el canterano por derecha) y frenaron los ataques del ‘Tigre’ de Bolivia. Un Jhilmar Lora que volvió a ser el lateral derecho con llegada al área, sumada una buena tarea en la retaguardia. Claro está que todos nos quedamos con el gol, de tijera y con la angustia del VAR, pero el futbolista de 22 años también fue un punto alto al momento de defender.

Punto aparte y para destacar de Rafael Lutiger, quien recibió la confianza para ser el lateral izquierdo, tras la ausencia de Nilson Loyola, que no estuvo por decisión técnica. ‘Rafa’, otro futbolista de la casa, siempre respondió al momento de contrarrestar los ataques de los bolivianos. Es verdad que su fuerte no es el ataque, pero también intentó llegar al área rival. Jesús Pretell retornó a la titularidad y demostró porqué Tiago alguna vez lo elogió. “Si tuviera que ir a una guerra, lo elegiría como soldado”. Joao Grimaldo y Alejandro Hohberg también fueron desequilibrantes. Está claro que aún tienen mucho para dar, pero la versión de ambos, al menos la de anoche, deja más tranquilo a los hinchas y al cuerpo técnico.

Eso sí, hay puntos todavía por mejorar, por explotar. Hay futbolista que todavía no están siendo decisivos, como deberían ser. Hablamos de Brenner Marlos, Washington Corozo o el mismo Martín Távara, quien ha vuelto a ser titular tras el discreto nivel de Jesús Castillo, que frente a The Strongest ingresó y tuvo una labor aceptable. El trabajo del comando técnico es recuperar su mejor versión de cada uno de ellos, sobre todo en el brasileño Marlos, quien deja en evidencia, una vez más, que desde hace tres temporadas la directiva rimense no está acertando con la contratación del ‘9′. Está en el mismo delantero darle un giro de 360 grados para convertirse en el artillero que necesita la ‘SC’.

Ahora, el objetivo es levantar cabeza en la Liga 1, con la misma actitud que mostró en su última noche copera. Sporting Cristal tiene casi perdido el Apertura. Solo un milagro o una catástrofe de los otros dos grandes del fútbol peruano puede llevarlo a la punta. Por el momento, el trabajo será sumar todos los puntos posibles, pues la tabla acumulada también importa en el desenlace de esta temporada 2023 del campeonato nacional. La ruta no será nada fácil, pues se viene UTC en Cajamarca y Unión Comercio en Tarapoto. Todo en condición de visita. Luego, deben ponerse en ‘Modo Copa’.

Y es que en la fecha 4, River Plate llegará a Lima a jugar una final contra los rimenses. El grupo está ajustado, con Fluminense disparado, con puntaje perfecto, pero con The Strongest, Sporting Cristal y los ‘millonarios’ con tres unidades. Todo puede pasar, pero una vez más, Tiago Nunes y su plantilla debe apuntar a volver a entonar “La Fuerza Ganadora”, pues en muchas ocasiones la Copa se juega más con el corazón, con actitud, con esfuerzo, que con buen juego.

