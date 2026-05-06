Sporting Cristal sufrió una nueva derrota ante Palmeiras en Copa Libertadores, esta vez 0-2 en condición de local y, pese a mantener el segundo lugar del Grupo F, a falta del partido entre Junior y Cerro Porteño, ve un tanto complicadas sus chances de avanzar a los octavos de final del torneo.

Al finalizar el encuentro, Felipe Vizeu tomó la palabra para destacar la jerarquía del rival de turno, vigente subcampeón de la competencia que se consolida en lo más alto de la serie y es el único invicto. Además, también expresó su confianza de conseguir el objetivo internacional, a falta de dos jornadas.

“Sabíamos que sería un partido difícil. Palmeiras tiene mucha fuerza tanto de local como de visita y un buen resultado nos dejaba cerca de la clasificación, pero ahora debemos esperar lo que pase en el otro partido. Aun así, seguimos dependiendo de nosotros”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Es el finalista de la última edición, sabemos lo complicado que es enfrentarlos. Luchamos hasta el final, pero su arquero está en un gran momento y sus jugadores marcaron la diferencia”, añadió Vizeu.

Por otro lado, se refirió a la falta de eficacia frente al arco, no solo de él sino también del resto de sus compañeros, pues Sporting Cristal remató hasta el 17 oportunidades y 4 de ellas fueran al arco del espigado golero brasileño Carlos Miguel.

“Hicimos un buen partido, pero nos faltó lo más importante que es el gol. Tuvimos algunos detalles que pagamos caro ante un rival como Palmeiras. Dejamos todo en la cancha, pero no pudimos concretar”, finalizó.

Pese a la derrota, Maxloren Castro fue de los más inquietante en el ataque celeste. (Foto: Grupo El Comercio)

El duelo entre Junior de Barranquilla y Cerro Porteño de este jueves es fundamental paraevaluar las chances celestes para seguir compitiendo ya sea en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, en una serie que, en el papel, se veía casi imposible.

Precisamente, a Sporting Cristal le restan dos partidos en condición de visita frente a los dos clubces mencionados líneas arriba. La matemática indica que con un triunfo, ya sea en Cartagena o Asunción, sería suficiente.

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