Sporting Cristal venció el último miércoles a Carabobo FC y da un paso un paso adelante en la serie por la Fase 3 de la Copa Libertadores, la misma que otorga un cupo para la zona de grupos de la competición más importante a nivel de clubes del continente. Al respecto, el director general de Fútbol del club rimense, Julio César Uribe, se refirió sobre el triunfo en la ciudad de Valencia, Venezuela.

Fiel a su estilo, el también ídolo bajopontino, exhortó a sus hinchas y al plantel profesional a mantener la calma y no caer en triunfalismos, pues aún restan 90 minutos que, si bien se jugarán en Lima, serán muy exigentes para los dirigidos por el brasileño Paulo César Autuori.

“Seguimos mejorando. Tenemos la tranquilidad de haber ganado tres puntos, pero somos conscientes de que el partido de vuelta será durísimo. Cada partido es una historia diferente, pero trataremos de hacer prevalecer la localía”, dijo el directivo celeste.

“Esto es paso a paso. No pensamos en el miércoles, pensamos en el sábado y luego en el otro partido. Como profesionales seguiremos creciendo”, añadió Uribe.

Con gran ejecución de tiro penal, Yoshimar Yotún marcó el único gol del partido sobre los 14 minutos de juego. Luego, se anuló un polémico gol al brasileño Felipe Vizeu, por una mano involuntaria de Cristiano da Silva. Para esto, el juez central fue llamado por el VAR para invalidar la acción.

Así alineó el club celeste en Valencia por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, desde las 5:00 p.m. (hora peruana, debido a que no se encuentra disponibles el Estadio Nacional.

Otro dato importante es que si bien el ganador que resulte del duelo entre Sporting Cristal y Carabobo FC jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, el perdedor pasará directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Paulo Autuori, antes de este trascendental partido internacional, jugarán ante Alianza Atlético el sábado 7 de marzo desde las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo, por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1.

