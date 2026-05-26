Sporting Cristal y Cerro Porteño jugarán por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores con dos objetivos distintos. Los celestes necesitan ganar y esperar un resultado favorable de Junior ante Palmeiras. Por su parte, el club paraguayo ya está clasificado, pero tiene la firme convicción de acabar la serie con una victoria y cobrarse la revancha de lo que pasó en el Callao.

Así lo dejó en claro el entrenador del ‘Ciclón’, Ariel Holan, quien compartió sus sensaciones del presente de un equipo que parece haber recuperado su mejor versión y no se conformará con liderar el Grupo F, sino que irá con sus mejores armas para meterse a los mejores ocho equipos de la competición.

“El jueves es una final para nosotros. Hay que cerrar bien la Copa Libertadores acorde a todo lo extraordinario que hemos hecho hasta acá. La verdad que lo hablaba con gente de fútbol de otros países, jugar 180 minutos con Palmeiras y tener los resultados que tuvimos es muy importante porque eso habla que el equipo logró crecer jugando al fútbol porque fue contra un club de nivel europeo”, dijo ante los medios de prensa.

“Hay que tener los pies sobre la tierra, sacar buenas conclusiones de todos eso. El equipo tiene que crecer mucho y con esto hago la introducción de la pretemporada. No es fácil sostener con el sistema defensivo y con garra”, añadió Holan.

Por otro lado, abrió el panorama y remarcó que su equipo se encuentra en condiciones de soñar con hacer un torneo histórico, aunque reconoce que todo se dará paso a paso. “Aspiramos a hacer una Copa Libertadores que no termine en octavos de final, tenemos ese sueño e ilusión. El equipo pide ayuda en algunas cosas y hay que darselas”, dijo.

El 'Ciclón' venció la semana pasada a Palmeiras y selló su clasificación. (Foto: Cerro Porteño)

En el encuentro de ida, con solitario gol del brasileño Felipe Vizeu, Sporting Cristal ganó 1-0 a Cerro Porteño en el estadio Miguel Grau del Callao.

Cabe mencionar que, de no conseguir el objetivo de llegar hasta los octavos de final de la Copa Libertadores, los celestes podrían meterse al repechaje de la Copa Sudamericana incluso hasta perdiendo en Paraguay. Para esto, Palmeiras no debe perder de local ante Junior.

El partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se disputará en el Estadio La Nueva Olla de Asunción desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este jueves 28 de mayo por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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