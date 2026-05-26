Sporting Cristal necesita un rendimiento óptimo para ganarle a Caerro Porteño en el cierre del Grupo F de la Copa Libertadores que tiene como único clasificado hasta el momento al club paraguayo, que la semana pasada alcanzó un histórico triunfo de visita ante Palmeiras para consolidarse en el primer lugar de la serie.

Los celestes llegan con chances remotas para conseguir uno de los boletos a octavos de final, pues debes ganar en La Nueva Olla de Asunción y esperar que Junior le gane a Palmeiras en Brasil. Otra combinación de resultados obliga a los celestes a golear a Cerro y aguardar por un empate en el otro partido que se jugará en simultáneo.

Lo cierto es que el presente de Cristal no es nada bueno y, pese a seguir en la pelea internacional, marcha en la zona baja de la Liga 1, por lo que existe fuerte tensión entre la hinchada bajopontina y la plana dirigencial.

En los estríctamente deportivo, el entrenador brasileño Zé Ricardo alineará un inédito equipo para este partido, pues tendría hasta cinco sensibles bajas. El primero de ellos es Cristiano da Silva, quien quedó fuera de la convocatoria por acumulación de tarjetas amarillas. La última la recibió ante Junior en Cartagena.

Al veloz zaguero se suman los argentinos Santiago González y Juan Cruz González, quienes aún se recuperan de pequeños desgarros, razón por la cual no fueron tomados en cuenta para el choque del último fin de semana ante ADT por el Torneo Apertura.

Los celestes llegan a este duelo copero, luego de volver al triunfo en el torneo local. (Foto: Sporting Cristal)

Otros dos elementos en ataque que están en duda son Luis Iberico y Felipe Vizeu. El primero de ellos tuvo una contractura, pero fue parte de la última práctica del club, por lo que viajaría con el plantel. En tanto, el delantero brasileño sufrió una dolencia lumbar y aún sigue en evaluación.

Cabe mencionar que, de no conseguir el objetivo de llegar hasta los octavos de final de la Copa Libertadores, los celestes podrían meterse al repechaje de la Copa Sudamericana incluso hasta perdiendo en Paraguay. Para esto, Palmeiras no debe perder de local ante Junior.

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se disputará en el Estadio La Nueva Olla de Asunción desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este jueves 28 de mayo por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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