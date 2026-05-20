Copa Libertadores 

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus Premium

Sporting Cristal vs. Junior se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 9:00 p.m. por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía ESPN, Disney Plus y FOX Sports.

Sporting Cristal vs. Junior se enfrentan por la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Junior se enfrentan por la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
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Junior llega a este partido luego de empatar por 1-1 con Independiente Santa Fe, por la ida de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026.

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Sporting Cristal llega a este partido luego de perder por 3-1 ante FC Cajamarca, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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El Estadio Jaime Morón de Cartagena será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. Junior.

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El partido entre Sporting Cristal vs. Junior es válido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Junior.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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