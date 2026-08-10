Deportivo Garcilaso atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada en la Liga 1 y gran parte de este buen presente se explica por el nivel que viene mostrando Beto da Silva. El delantero habló en ‘Toco y me voy’ sobre su actualidad en el ‘Pedacito de Cielo’, las lesiones que marcaron su carrera, el contacto que tuvo con Sporting Cristal y su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana.

Beto da Silva atraviesa un buen momento con Deportivo Garcilaso y aseguró que dejó atrás las lesiones que marcaron etapas anteriores de su carrera. “Ya hace tiempo que vengo teniendo regularidad. El tema de las lesiones que hubo en el pasado no fue algo que durante muchos años de mi carrera me persiguió. Ya encontré la fórmula para no sufrir más de eso”, señaló.

El delantero explicó que recuperar su mejor versión fue un proceso que tomó tiempo, pero que pudo superar con trabajo y constancia. “Fue un proceso. Primero curarme y luego empezar a rendir nuevamente”, comentó Da Silva, quien actualmente viene sumando varios partidos completos y recuperando protagonismo.

Sobre la Liga 1, el atacante destacó la exigencia que existe en el campeonato peruano y las dificultades que deben afrontar los futbolistas. “A mí me tocó jugar en otras ligas y la liga peruana no es nada fácil”, afirmó. Además, resaltó los viajes, las alturas extremas, el calor y las condiciones de las diferentes canchas.

Da Silva también confirmó que tuvo conversaciones con Sporting Cristal y otros clubes, incluso del extranjero, pero destacó el respaldo que recibió de Deportivo Garcilaso. “Acá el club Garcilaso nos abrió las puertas en un momento que lo necesitaba”, manifestó. Por ello, aseguró que busca devolver esa confianza dentro del campo.

Respecto a la Selección Peruana, el delantero reconoció que volver a vestir la camiseta nacional continúa siendo uno de sus grandes objetivos. “Es el sueño, creo, no solo mío, de cualquier jugador. Ya me tocó estar ahí y vivir lindos momentos”, sostuvo. En esa línea, dejó una frase clara: “Si mantengo la regularidad, sé que la oportunidad llega sola”.

El atacante también fue consultado por los rumores que lo vinculan con los grandes de Lima y evitó hablar de posibles destinos. “Ahorita lo que estoy pensando es netamente en Garcilaso”, respondió Da Silva. Además, destacó su experiencia en Cusco: “Es una ciudad maravillosa, donde pude reencontrarme primero con mi físico, luego con mi fútbol”.

Sobre los objetivos de Deportivo Garcilaso, Beto Da Silva fue contundente y aseguró que el plantel apunta a lo más alto. “Nosotros queremos pelear la punta. Nosotros queremos campeonar, si Dios quiere, hacer algo histórico para el club”, afirmó. También resaltó la combinación de experiencia, calidad, hambre y sacrificio que existe dentro del equipo.

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