La Liga 1 2026 está ingresando en su etapa más candente y este fin de semana no será la excepción con la cuarta jornada del Torneo Clausura, donde poco a poco ya vamos definiendo a los candidatos que llegarán a la recta final con chances de pelear por el título nacional. Con Alianza Lima como el principal candidato, esta fecha pinta ideal para tener buenos encuentros durante el fin de semana.

La fecha 4 comenzó este jueves 6 de agosto, con un Alianza Atlético que recibió a Cienciano en el Estadio Campeones del 36 desde las 3:00 p.m. Los ‘Churres’ buscaron hacerse fuertes en casa enfrentando a un conjunto cusqueño y lo lograron, vencieron por la mínima diferencia bajo el sol de Sullana.

El viernes 7 tendremos tres interesantes compromisos. El primero de ellos se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, donde Sport Huancayo hará de local contra Los Chankas desde la 1:00 p.m. Horas más tarde, desde las 3:15 p.m., Comerciantes Unidos será anfitrión frente Cusco FC en el Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

El plantillo de fondo de ese viernes estará en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes y Sporting Cristal se verán las caras desde las 8:30 p.m. Los cremas, que llegan de perder ante Cienciano, están obligados a doblegar a los celestes en casa para recuperar el paso en el campeonato. ¿'SC’ dará el golpe en Ate?

La jornada del sábado iniciará con el enfrentamiento entre UTC y ADT en el Estadio Héroes de San Ramón, pactado para la 1:00 p.m. Posteriormente, desde las 3:30 p.m., Juan Pablo II College recibirá a Atlético Grau en Chongoyape, con el objetivo de reponerse de su última derrota por 2-0 a manos de Sporting Cristal.

El compromiso más atractivo de dicho 8 de agosto tendrá lugar en el Estadio Nacional, donde Sport Boys hará de local contra Alianza Lima desde las 8:00 p.m. Si bien los íntimos parten como favoritos para quedarse con los tres puntos, la ‘Misilera’ tiene argumentos para soñar con dar la sorpresa de la jornada.

La fecha 4 se cerrará con dos partidos durante el domingo 9 de agosto. El primero de ellos se disputará en el Estadio Inca Garcilaso del Vega desde la 1:00 p.m., donde Deportivo Garcilaso enfrentará a CD Moquegua. Por último, a las 3:30 p.m. en el Monumental de la UNSA, Melgar chocará con FC Cajamarca.

Partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 06/08 FINAL Alianza Atlético 1-0 Cienciano Campeones del 36 07/08 1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Los Chankas IPD de Huancayo 07/08 3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Cusco FC Juan Maldonado Gamarra 07/08 8:30 p.m. Universitario vs. Sporting Cristal Monumental 08/08 1:00 p.m. UTC vs. ADT Héroes de San Ramón 08/08 3:30 p.m. Juan Pablo II vs. Atlético Grau CD Juan Pablo II College 08/08 8:00 p.m. Sport Boys vs. Alianza Lima Nacional 09/08 1:00 p.m. Dep. Garcilaso vs. CD Moquegua Inca Garcilaso de la Vega 09/08 3:30 p.m. Melgar vs. FC Cajamarca Monumental de la UNSA

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 3 2 1 0 7 4 3 7 2 Melgar 3 2 1 0 5 2 3 7 3 Cusco 3 2 0 1 9 4 5 6 4 Sport Huancayo 3 2 0 1 5 2 3 6 5 Sporting Cristal 3 2 0 1 4 2 2 6 6 Sport Boys 3 2 0 1 3 1 2 6 7 Deportivo Garcilaso 3 2 0 1 3 2 1 6 8 Los Chankas 3 2 0 1 5 5 0 6 9 Universitario 3 2 0 1 4 4 0 6 10 Alianza Atlético 4 2 0 2 6 8 -2 6 11 Juan Pablo II 3 1 1 1 4 4 0 4 12 CD Moquegua 3 0 3 0 2 2 0 3 13 Atlético Grau 3 1 0 2 3 4 -1 3 14 Cienciano 4 1 0 3 3 6 -3 3 15 Comerciantes Unidos 3 0 2 1 6 7 -1 2 16 FC Cajamarca 3 0 1 2 3 6 -3 1 17 ADT 3 0 0 3 1 5 -4 0 18 UTC 3 0 1 2 2 7 -5 -1

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 20 14 5 1 37 12 25 47 2 Los Chankas 20 12 4 4 30 26 4 40 3 Cienciano 21 11 3 7 37 28 9 36 4 Melgar 20 10 5 5 34 22 12 35 5 Universitario 20 10 5 5 28 19 9 35 6 Cusco FC 20 10 3 7 30 28 2 33 7 Deportivo Garcilaso 20 9 5 6 24 20 4 32 8 Alianza Atlético 21 7 6 8 26 26 0 27 9 Sporting Cristal 20 7 4 9 32 32 0 25 10 Sport Boys** 20 7 5 8 18 20 -2 24 11 Comerciantes Unidos 20 5 8 7 24 27 -3 23 12 Sport Huancayo 20 6 4 10 26 33 -7 22 13 CD Moquegua 20 5 6 9 19 26 -7 21 14 Juan Pablo II 20 5 5 10 26 44 -18 20 15 ADT*** 20 5 5 10 23 26 -3 19 16 Atlético Grau 20 5 4 11 15 22 -7 19 17 FC Cajamarca**** 20 4 6 10 26 34 -8 17 18 UTC* 20 4 7 9 23 33 -10 12

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF

* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF

** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026 (pendiente de ejecución tras apelación).

*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.

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