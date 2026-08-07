La Liga 1 2026 está ingresando en su etapa más candente y este fin de semana no será la excepción con la cuarta jornada del Torneo Clausura, donde poco a poco ya vamos definiendo a los candidatos que llegarán a la recta final con chances de pelear por el título nacional. Con Alianza Lima como el principal candidato, esta fecha pinta ideal para tener buenos encuentros durante el fin de semana.
La fecha 4 comenzó este jueves 6 de agosto, con un Alianza Atlético que recibió a Cienciano en el Estadio Campeones del 36 desde las 3:00 p.m. Los ‘Churres’ buscaron hacerse fuertes en casa enfrentando a un conjunto cusqueño y lo lograron, vencieron por la mínima diferencia bajo el sol de Sullana.
El viernes 7 tendremos tres interesantes compromisos. El primero de ellos se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, donde Sport Huancayo hará de local contra Los Chankas desde la 1:00 p.m. Horas más tarde, desde las 3:15 p.m., Comerciantes Unidos será anfitrión frente Cusco FC en el Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.
El plantillo de fondo de ese viernes estará en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes y Sporting Cristal se verán las caras desde las 8:30 p.m. Los cremas, que llegan de perder ante Cienciano, están obligados a doblegar a los celestes en casa para recuperar el paso en el campeonato. ¿'SC’ dará el golpe en Ate?
La jornada del sábado iniciará con el enfrentamiento entre UTC y ADT en el Estadio Héroes de San Ramón, pactado para la 1:00 p.m. Posteriormente, desde las 3:30 p.m., Juan Pablo II College recibirá a Atlético Grau en Chongoyape, con el objetivo de reponerse de su última derrota por 2-0 a manos de Sporting Cristal.
El compromiso más atractivo de dicho 8 de agosto tendrá lugar en el Estadio Nacional, donde Sport Boys hará de local contra Alianza Lima desde las 8:00 p.m. Si bien los íntimos parten como favoritos para quedarse con los tres puntos, la ‘Misilera’ tiene argumentos para soñar con dar la sorpresa de la jornada.
La fecha 4 se cerrará con dos partidos durante el domingo 9 de agosto. El primero de ellos se disputará en el Estadio Inca Garcilaso del Vega desde la 1:00 p.m., donde Deportivo Garcilaso enfrentará a CD Moquegua. Por último, a las 3:30 p.m. en el Monumental de la UNSA, Melgar chocará con FC Cajamarca.
Partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|06/08
|FINAL
|Alianza Atlético 1-0 Cienciano
|Campeones del 36
|07/08
|1:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Los Chankas
|IPD de Huancayo
|07/08
|3:15 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. Cusco FC
|Juan Maldonado Gamarra
|07/08
|8:30 p.m.
|Universitario vs. Sporting Cristal
|Monumental
|08/08
|1:00 p.m.
|UTC vs. ADT
|Héroes de San Ramón
|08/08
|3:30 p.m.
|Juan Pablo II vs. Atlético Grau
|CD Juan Pablo II College
|08/08
|8:00 p.m.
|Sport Boys vs. Alianza Lima
|Nacional
|09/08
|1:00 p.m.
|Dep. Garcilaso vs. CD Moquegua
|Inca Garcilaso de la Vega
|09/08
|3:30 p.m.
|Melgar vs. FC Cajamarca
|Monumental de la UNSA
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°14 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF
* Le dedujeron tres puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°15 del Exp. 1124-2024-CCRD-FPF
* Le dedujeron dos puntos a UTC, de acuerdo a la Resolución N°11 del Exp. 1150-2025-CCRD-FPF
** Le dedujeron dos puntos a Sport Boys, de acuerdo a la Resolución N.º 082-CL-LFPPP-2026 (pendiente de ejecución tras apelación).
*** Le dedujeron un punto a ADT, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 080-CL-LFPP-2026.
**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca, de acuerdo a la Resolución Resolución N.º 081-CL-LFPP-2026.
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