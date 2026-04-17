Tras la sufrida victoria del “Verdão” sobre el conjunto rimense por la Copa Libertadores, Abel Ferreira abandonó el Allianz Parque con sensaciones encontradas. Si bien el estratega portugués valoró sumar de a tres, no ocultó su malestar por la alarmante falta de efectividad de sus delanteros frente al arco peruano, señalando que el partido debió resolverse mucho antes del pitazo final. Además, aplaudió el uso del VAR en polémico penal contra Sporting Cristal, apenas unos días después de haber criticado dicha tecnología, generándole molestias a la Conmebol e iniciando un proceso disciplinario en su contra.

El trámite del compromiso en Sao Paulo dejó estadísticas que reflejó la superioridad ofensiva de los locales frente al ordenado bloque defensivo de los celestes. Palmeiras generó más de 20 disparos directos a portería, pero tuvo que esperar hasta mediados del segundo tiempo para recuperar la ventaja definitiva.

Durante la conferencia de prensa, Ferreira fue tajante al calificar el desempeño de sus dirigidos en zona de definición. “No es descuido, sino un capricho, darse cuenta de que no se puede fallar. En los últimos minutos estábamos dominando el partido... Estas cosas pasan, a veces por un exceso de ímpetu”, indicó.

Sporting Cristal vs. Palmeiras se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Getty Images)

Incluso, el entrenador se refirió a la gestión del tiempo y la fortuna que rodeó la jugada del penal que terminó dándoles la victoria. “Estoy muy contento porque, si Arthur hubiera entrado antes, probablemente también habría tenido que salir antes y no habría conseguido el penalti”, admitió el portugués.

Sobre la controversia generada por el cobro desde los doce pasos, el técnico defendió la transparencia del juego y la actitud de su líder en el campo. “Me alegró que mi capitán hablara con el árbitro para que revisara la jugada con el VAR, porque era obvio que había un penalti clarísimo”, señaló para cerrar cualquier duda sobre la legitimidad de la falta.

A pesar de los momentos de angustia vividos en el Allianz Parque, Ferreira reafirmó que su plantel tiene la jerarquía necesaria para afrontar este tipo de escenarios tan cerrados. “Es un equipo capaz de manejar todos los momentos del partido y tener la serenidad necesaria para conseguir los tres puntos”, añadió.

Molestias en el partido debut de Palmeiras

Un punto que no pasó desapercibido fue el hecho de que apenas unos días atrás, el estratega brasileño se ganó un problema con la Conmebol, tras críticas al uso del VAR. No estrictamente por el partido frente a Junior de Barranquilla, que terminó en empate, sino por mencionar errores de la final del año pasado donde enfrentó a Flamengo.

“Está claro que Mauricio quiere retirar el pie, pero hay contacto. Parece que el VAR funcionará este año. Esto es bueno, el año pasado el VAR de la CONMEBOL no funcionó y este año parece que sí, y eso es bueno. Realmente hubo contacto”, dijo Abel la semana pasada.

Fue por estas declaraciones que el técnico de Palmeiras ya entró en evaluación por la Conmebol, que habría un expediente que podría tener como consecuencia una sanción de algunas fechas. El informe disciplinario cita el artículo 11, relativo a las “violaciones de los principios de conducta”. Abel fue acusado en virtud de las letras D y F, que tratan sobre “conductas imputables e infracciones sujetas a sanción”, pero Palmeiras tendrá hasta hoy para presentar una apelación.

Artículos por los que Abel Ferreira sería sancionado por criticar el VAR. (Foto: Captura GeGlobo)

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