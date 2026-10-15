La Copa Libertadores Femenina 2026 puso en marcha su fase de grupos y Universitario de Deportes inició su camino en el torneo como representante peruano. Las ‘Leonas’ debutarán frente a Palmeiras de Brasil y buscaran sumar sus primeros puntos en una competencia que tiene como principal objetivo superar, por primera vez, la etapa inicial. Revisa cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo B tras la primera jornada.

La primera fecha del Grupo B contará con dos compromisos. El primero será el enfrentamiento entre Independiente del Valle de Ecuador y Belgrano de Argentina, mientras que Universitario cerrará la jornada frente a Palmeiras. Ambos resultados serán determinantes para conocer cómo se distribuyeron los primeros puntos de la zona.

El conjunto crema llega a Quito con la ilusión de hacer historia en el certamen continental. Bajo la dirección técnica de Carlos Véliz, el equipo peruano afronta su sexta participación en la Copa Libertadores Femenina, después de sus apariciones en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023. En ninguna de ellas logró avanzar a los cuartos de final.

Frente a Palmeiras, Universitario tendrá una exigente prueba en su estreno. El cuadro brasileño representa uno de los principales desafíos de la serie, por lo que sumar en este primer partido podrá resultar clave para las aspiraciones de las ‘Leonas’.

En el otro duelo de la jornada, Independiente del Valle se medirá con Belgrano. El representante ecuatoriano buscará aprovechar su condición de local, mientras que el club argentino intentará empezar con buen pie su aventura internacional.

Con estos resultados, la tabla comenzará a marcar el camino de los cuatro equipos. Cada club disputará tres encuentros en la fase de grupos y los dos primeros conseguirán su boleto a los cuartos de final. Por ello, Universitario necesitará mantener la regularidad en sus próximos compromisos para continuar con posibilidades de alcanzar la siguiente ronda.

Después de su debut, Universitario deberá enfocarse en sus dos partidos restantes: el domingo 18 de octubre se enfrentará a Independiente del Valle y cerrará la fase de grupos el miércoles 21 ante Belgrano. Las ‘Leonas’ buscarán aprovechar estas oportunidades para sumar puntos y cumplir el gran objetivo de su campaña: clasificar por primera vez a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.

Partidos de la fecha 1 del Grupo B:

Fecha Hora Partido Estadio 15/10 3:00 p.m. Independiente del Valle vs. Belgrano Banco Guayaquil 15/10 7:00 p.m. Universitario vs. Palmeiras Banco Guayaquil

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos Independiente del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0 Universitario de Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0

TE PUEDE INTERESAR