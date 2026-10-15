Después de los últimos amistosos de la Selección Peruana durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, la conclusión fue contundente: nos hace falta más herramientas para competir al máximo nivel y el plantel que tenemos esta lejos de darnos cierta ilusión en las próximas Eliminatorias para el Mundial 2030. En medio de todo esto, el nombre de Renato Tapia ha sido mencionado en más de una ocasión a raíz de su ausencia, con una respuesta clara aunque algo hermética desde el lado de la Videna.

Aunque con 31 años es uno de los futbolistas peruanos de mayor experiencia, con tres procesos clasificatorios encima y una Copa del Mundo, Renato Tapia no ha sido convocado por Mano Menezes desde que tomó el buzo de la Selección Peruana. Si bien en su momento se especuló motivos extrafutbolísticos por algunas declaraciones que dio el volante, apuntando directamente en contra de la gestión de la FPF, el brasileño dio otra versión.

Según explicó Menezes durante la última vez que le consultaron sobre Tapia, este sí está en los planes de su comando técnico y le están haciendo un seguimiento gracias a la amistad que tiene con el jefe del departamento médico del Al-Wasl, club de Emiratos Árabes Unidos donde milita el volante nacional. Es decir, podría citarlo en cualquier momento y cuando lo crea conveniente.

Renato Tapia tiene 92 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, alguien que conoce perfectamente a Renato Tapia tomó la palabra en una reciente entrevista y aseguró que todos saben la razón de por qué no es convocado, pues no hay que ser “sabios para saber lo que está pasando”. El entrenador de la Selección de Pakistán conversó con el programa Embasados y fue contundente sobre su posición, ya que trabajó con el mencionado futbolista cuando fue asistencia técnico de Ricardo Gareca en la ‘Bicolor’.

“El ‘profe’ (Mano Menezes) tiene sus decisiones, pero no creo que si en esta búsqueda de futbolista podamos darnos el lujo de prescindir del ‘Cabezón’, quien era el llamado a continuar a todos los procesos por tener más de 90 partidos, era el capitán del futuro. No hay que ser sabio para ver qué está pasando”, apuntó.

Para ‘Ñol’ es bastante raro que para un técnico de la experiencia y jerarquía de Mano Menezes, un elemento como Tapia esté al margen justo cuando está tratando de reconstruir a la Selección Peruana con una mixtura de jóvenes y elementos de jerarquía. “Que el ‘profe’, con toda la experiencia e inteligencia, deje de lado a un tipo en una zona clave... A Yotún hay que darle aire”, agregó.

“Renato (Tapia), Yotún (Yotún) y (Pedro) Aquino están activos y pareciera raro que no estén. Tenemos que dejar las discrepancias. Con todos los problemas que tenemos, lo último que tenemos es seguir peleando entre nosotros”, añadió, precisando que no debería existir diferencias que pesen más que una decisión estrictamente futbolística.

Por el momento, Renato Tapia sigue buscando recuperar protagonismo en Al-Wasl, ya que de un tiempo a esta parte pasó de ser titular indiscutible a ser utilizado más como una pieza de recambio. La próxima ventana de amistosos FIFA será en noviembre, con Bolivia y Honduras como posibles rivales sobre la mesa; así pues, se abre nuevamente la interrogante: ¿ahora sí será citado por Mano Menezes para que se sume a su proyecto deportivo pensando en las Eliminatorias 2030?

Renato Tapia milita en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. (Foto: Al-Wasl)

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