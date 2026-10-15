Después de su última derrota por 4-1 a manos de Palmeiras, Corinthians registró ocho caídas al hilo en el Brasileirao 2026 y su situación en la tabla de posiciones está más que complicada: con 32 puntos, solo la diferencia de goles los separa del Inter de Porto Alegre, el último clasificado en la zona de descenso. El equipo de André Carrillo vive un drama que ya excede lo futbolístico, pues la seguridad de los jugadores y del comando técnico acaba de atravesar un grave episodio que puso en alerta a todo el club.

Según informó Globo Esporte, dos barristas encapuchados aparecieron en los exteriores del Centro de Entrenamiento Joaquim Grava y lanzaron petardos sobre las puertas de ingreso, buscando generar distintivos a raíz de los malos resultados en la recta final de la temporada. No solo eso, ya que la citada fuente mencionó que uno de ellos mostró un arma antes de retirarse.

Todo ocurrió cuando un grupo de periodistas se encontraba en las afueras para grabar un reportaje. La situación se puso tensa cuando un automóvil se estacionó delante de ellos, de donde descendieron dos personas con los rostros tapados y les exigieron que apagasen las cámaras. Antes de irse, uno de ellos no tuvo reparos en hacer público que estaba armado.

“Durante la grabación de un reportaje en la entrada del centro de formación, un coche llegó a la vía de acceso y dos hombres bajaron con una batería de fuegos artificiales. Exigieron que se apagaran las cámaras y amenazaron a los profesionales”, se lee en el informe publicado en la página web de Globo Esporte.

Para contrarrestar este momento, Corinthians solicitó el resguardo de la Policía Militar y le pidieron a los periodistas que se retiraran con cuidado. Según los detalles del reportaje, los encapuchados llegaron a encarar algunos futbolistas que estaban cerca del centro de entretenimiento. Hasta el cierre de la mota, no se confirmó que André Carrillo estuviera en el lugar de los hechos cuando todo ocurrió.

André Carrillo tiene contrato con Corinthians hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Lo cierto es que Carrillo y sus compañeros están atravesando por un momento complicado en este cierre de temporada. Tras el despedido de Fernando Diniz, la directiva de Corinthians apostó por Clarence Seedorf como el técnico que tendrá la misión de sacarlos del hoyo en donde se encuentran, buscando revertir un saldo dramático en la tabla de posiciones: el equipo lleva ocho triunfos, ocho empates y 14 derrotas.

La situación en el ‘Timao’ cambió en un abrir y cerrar de ojos por los malos resultados, pues hasta hace algunas semanas estaban en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero terminaron siendo eliminados por Estudiantes de La Plata. A falta de ocho jornadas para que finalice el Brasileirao, en la interna confían en que el plantel sabrá responder a la altura para no terminar perdiendo la categoría y caer en la Serie B.

André Carrillo llegó a Corinthians tras su paso por la Liga de Arabia Saudita. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de perder por 4-1 a manos de Palmeiras, Corinthians volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Vitória, en el compromiso correspondiente a la fecha 31 del Brasileirao 2026. Dicho encuentro está programado para el lunes 19 de octubre desde las 6:00 p.m. (horario de Perú, con dos horas más en Brasil) y se disputará en el Neo Química Arena.

En cuanto a la transmisión en territorio peruano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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