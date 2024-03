El sueño de un gran centenario sigue tomando forma para Universitario de Deportes, que ya tiene definidos a sus contrincantes en la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2024. En un buen momento dentro de la Liga 1 Te Apuesto (está en lo más alto del certamen, con 20 puntos), el conjunto crema busca extender su éxito más allá de las competiciones nacionales, cruzando las barreras internacionales. En medio de ese contexto, el administrador Jean Ferrari, manifestó los objetivos del club en el certamen continental, enfatizando la ambición de no solo participar, sino de destacarse como los mejores. También realizó un análisis sobre los rivales y la situación actual del club que representa.

Tras el sorteo efectuado por CONMEBOL, que delineó el trayecto que deberá recorrer el vigente campeón del fútbol peruano para insertarse entre los principales conjuntos del continente sudamericano, Universitario ha sido asignado al grupo D, compartiendo este espacio con Liga de Quito (Ecuador), Junior de Barranquilla (Colombia) y Botafogo (Brasil).

De acuerdo con Jean Ferrari, al arribar al aeropuerto Jorge Chávez de Lima desde Paraguay, expresó que su equipo tiene la determinación de competir en el torneo de fútbol más destacado de Sudamérica: “Estamos para pelear. Estamos para afrontar de buena manera un torneo tan importante como es la Copa Libertadores”

Al ser consultado sobre las emociones que suscita la oportunidad de participar en el mencionado certamen, el titular de la institución merengue expresó que, como es usual al comienzo de cada competición, el entusiasmo crece con fuerza y el deseo de alcanzar la cima se intensifica.

“Es el premio más importante a nivel mundial, lo que te está dando hoy ser campeón de Copa Libertadores, así que ¿por qué no soñar? ¿Por qué no pensar en que podemos salir campeones? Así que hay que tomarlo como eso, como una gran ilusión y un gran sueño, y apuntar a ello. Ya no podemos pensar solamente en participar, sino en apuntar a ser los mejores”, agregó.





Jean Ferrari sobre los rivales de Universitario en Copa Libertadores

Jean Ferrari abordó además la situación del equipo para enfrentar los encuentros de la Copa Libertadores. El directivo indicó que, considerando que dos de los oponentes de la ‘U’ son campeones de sus respectivas ligas -Liga Deportiva Universitaria en Ecuador y Junior en Colombia-, la escuadra peruana tiene la responsabilidad de realizar una destacada actuación como campeones de la Liga 1 Te Apuesto.

Además, resaltó las ventajas de sus rivales: “Cada país tiene su propia particularidad y sus propios armas. En el caso de Barranquilla el calor es fuerte. El tema de LDU, no solamente es el campeón de la Sudamericana, tienes a la altura de Quito. El ir a enfrentar a los equipos brasileros, siempre va a ser complicado, así que seguramente contra Botafogo, que está dentro de los 5 del Brasileirao, no va a ser la excepción”.

En esa línea, Ferrari mencionó que para encarar a sus adversarios y este tipo de competiciones, Universitario cuenta con una extensa plantilla, conformada por jugadores de gran calidad y respaldada por un cuerpo técnico que ha demostrado su categoría en este torneo continental.

“Así que tenemos que desde ya comenzar a meternos a lo que va a ser Copa Libertadores, independiente de lo que venimos haciendo en el torneo local, donde somos punteros, donde estamos demostrando del porqué somos los campeones. Así que va a ser un reto, no solamente, para los futbolistas, para el equipo, sino para la institución”, manifestó.

“Todos nosotros para poder haber revertido la situación, como lo hemos revertido en Universitario, en una institución que la encontramos en crisis, quebrados prácticamente, con la esperanza, ilusión y un sueño, hemos podido revertir. Así que ¿por qué no soñar en grande en Copa Libertadores?”, concluyó Jean Ferrari.

¿Cuál es el grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2024?

Luego del sorteo realizado por CONMEBOL se determinó que los rivales de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la competencia internacional serán: LDU de Quito (Ecuador), Junior de Barranquilla (Colombia) y Botafogo (Brasil).

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2024

Fecha 1: Universitario vs. LDU (2-4 abr)

Universitario vs. LDU (2-4 abr) Fecha 2: Junior vs. Universitario (9-11 abr)

Junior vs. Universitario (9-11 abr) Fecha 3: Botafogo vs. Universitario (23-25 abr)

Botafogo vs. Universitario (23-25 abr) Fecha 4: Universitario vs. Junior (7-9 may)

Universitario vs. Junior (7-9 may) Fecha 5: Universitario vs. Botafogo (14–16 may)

Universitario vs. Botafogo (14–16 may) Fecha 6: LDU vs. Universitario (28-30 may)





