Este martes, Universitario vs. Junior se enfrentan por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2024 desde Barranquilla en encuentro que podría marcar el futuro de los dos combinados en la presente edición del certamen internacional de clubes más importante de nuestro continente, ya que los dos llegan tras ganar en sus respectivos duelos iniciales a LDU de Quito y Botafogo, respectivamente.

Es preciso señalar que los merengues llegan a este duelo más que entonados por su reciente triunfo por 1-0 a Alianza Atlético en la liga local, pero que los colombianos tendrán a todo su plantel principal descansado, luego de que Arturo Reyes decidiera poner suplentes en su último duelo por el campeonato colombiano.

Universitario vs. Junior está programado para este martes a las 9:00 de la noche (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star Plus canales que se emite por la señal de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV.

Historial entre Universitario vs. Junior

Cabe resaltar que es la quinta vez que Universitario vs. Junior se enfrentarán por la Copa Libertadores, por lo que ambas escuadras saldrán con todo en búsqueda del triunfo que les permita quedarse con el primer lugar del grupo que comparten en el certamen de clubes más importante de nuestro continente.

De los duelos en mención, los cremas no lograron imponerse en ninguna oportunidad, mientras que los ‘cafeteros’ lo hicieron en tres ocasiones, dejando la restante en empate. Es preciso señalar que los colombianos nunca perdieron en Barranquilla, ganándole a los estudiantiles 1-0, en 2000, y empatando 1-1 en 2001.

¿Cómo llegan Universitario vs. Junior?

Universitario llega a este encuentro en el segundo lugar de la Liga 1 Te Apuesto, con 24 puntos (uno menos que el líder, Sporting Cristal), luego de cosechar siete triunfos y tres empates a lo largo de los diez encuentros disputados en Torneo Apertura, convirtiéndose en el único invicto en lo que va de la competencia.

El cuadro de Junior, por su parte, se ubica en la séptima casilla del torneo de Primera División de Colombia con 24 puntos, producto de siete victorias, tres igualdades y cinco caídas en lo que va de disputado del campeonato. Además, su último encuentro lo perdió 4-1 ante América de Cali, alineando a futbolistas que suelen ser suplentes.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Junior?

El encuentro entre Universitario vs. Junior está programado para este martes 9 de abril a las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 3.

¿En qué canal ver Universitario vs. Junior?

El partido entre Universitario vs. Junior se disputará en el estadio Monumental y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el Perú por la señal exclusiva de ESPN y Star Plus, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juegan Universitario vs. Junior?

¿Cuál es el pronóstico para el Universitario vs. Junior?

Si bien no hay un claro favorito para este encuentro, Junior parte con una ligera ventaja sobre Universitario en la previa del partido por Copa Libertadores debido a su actualidad internacional. Sin embargo, los peruanos han llegado con una importante racha de encuentros sin perder, por lo que buscarán regresar con puntos de su visita a tierras colombianas.





