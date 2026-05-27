La eliminación de Universitario en fase de grupos de Copa Libertadores es inesperada y genera un ambiente tenso entre hinchas y dirigencia por no alcanzar los objetivos trazados a inicio de temporada. El club crema es el vigente tricampeón nacional y, además del fracaso internacional, no estuvo ni cerca de ganar el Torneo Apertura, lo que provocó la salida del entrenador español Javier Rabanal.

Al culminar el partido ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental, uno de los capitanes y referentes del equipo, Edison Flores, tomó la palabra para compartir su pesar por el mal momento del equipo.

“Es difícil porque no estamos acostumbrados a esto, pero es parte del fútbol. Tenemos que mejorar en muchas cosas y superarlo con trabajo. Hemos estado en momentos peores y la actualidad no es buena, lo entendemos bien. Tenemos varias semanas para agarrar la idea del técnico”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Estás en un club grande y uno tiene que levantar estas situaciones. Me tocó un momento en que la ‘U’ iba así y hay que mejorar como equipo. Tenemos trabajo que hacer y vamos a luchar al máximo. Es una primera parte mala y en la segunda hay quedar lo mejor”, añadió el experimentado mediocampista.

Edison Flores fue parte de las acciones ante Tolima, en el empate por Copa Libertadores. (Foto: El Comercio)

En esa línea, el ‘Orejas’ se tomó un momento para dirigirse al hincha de Universitario que se encuentra muy molesto y dolido por la situación actual de un club acostumbrado a ganar en el último tiempo.

“Entendemos la molestia y asumimos la responsabilidad. La pelota no pudo entrar. Con el nuevo comando técnico se quiere implementar nuevas cosas. Lo físico tiene que mejorar, claramente. Es tiempo. Yo no juego solo en esta parte. Necesitamos de todos y somos un gran equipo. Hay que plasmarlo dentro del campo”, finalizó Flores.

El último martes, Universitario empató sin goles ante Tolima y quedó en la última posición del Grupo B de la Copa Libertadores, en un rotundo fracaso internacional, pues se tenían muchas expectativas del vigente tricampeón peruano.

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