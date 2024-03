Mientras que Universitario de Deportes se prepara para visitar a César Vallejo en Trujillo –en el encuentro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto–, Liga de Quito quedó lista para viajar a Lima y enfrentar a los ‘cremas’ por el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después de golear por 5-0 a Imbabura, Josep Alcácer, director técnico del ‘Rey de Copas’, analizó el presente de su equipo, cómo llegan a su participación internacional y lo que esperan del duelo que sostendrán la próxima semana en el Estadio Monumental.

Tras caer hace un par de semanas a manos de Aucas (1-2), LDU necesitaba ganar para no perder el paso en la Liga Pro y enfocarse de lleno en lo que será su participación en la Libertadores. En ese sentido, el triunfo de anoche en el Rodrigo Paz Delgado llenó de optimismo a su hinchada y esperan expectantes el cruce con los de Ate. Alcácer sabía perfectamente que necesitaban la victoria, por lo que terminó satisfecho tras lo mostrado por sus pupilos.

“Ganar por goleada es el mejor antídoto para todo. El esfuerzo mental y físico que se viene en dos meses va a ser muy alto y estamos preparados. Nosotros controlamos el partido y creamos ocasiones claras incluso antes del segundo gol”, manifestó el estratega español en conferencia de prensa. Recordemos que llegó a comienzos de esta temporada para suplir la partida de Luis Zubeldía, quien decidió no renovar luego de campeonar en la Copa Sudamericana.

Al ser consultado sobre el presente por el que atraviesa Alex Arce, Alcácer evidenció su felicidad al contar con un goleador que desde que debutó está fino frente a las redes rivales. Sin duda alguna, el exdelantero de Independiente Rivadavia será una preocupación para Universitario, ya que registra ocho goles en los cinco partidos que ha disputado en lo que va del 2024.

“¿Cuántos lleva? ¿Siete en cuatro partidos? Ojalá que nos diera todavía más alegrías y el fútbol está ahí. Cuando marca tres goles es jugador del partido, ojalá marque muchos más y siga trabajando como lo hace cada semana”, sostuvo el estratega de 44 años. “Es verdad que los cambios nos aportaron y a partir del segundo gol entró el hambre que tienen estos jugadores por seguir luchando y la lejanía del rival en el marcador, nos dieron opciones de aumentar el resultado”, agregó.

Precisamente al ser consultado sobre el debut de Liga de Quito en la Copa Libertadores, Josep Alcácer apuntó a tener un buen arranque, tomando en cuenta que el Monumental tendrá un lleno total. “Afrontar una competencia tan difícil como va a ser el martes en Perú, nos gusta, pero va a ser complicada. Habrá cerca de 60 mil espectadores en el Monumental, contra un equipo que no perdió y un DT (Fabián Bustos) que conoce bien el fútbol ecuatoriano. Será un reto complicado y daremos batalla”, afirmó.

Finalmente, aclaró que no se cierra a un solo sistema y está abierto a ir variando de estrategia dependiendo del contexto. “Hoy (ayer) no fue un 4-4-2, era más un 4-2-3-1, pero tenemos mucho más potencial arriba para aprovechar. Este cuerpo técnico no está casado con un solo sistema, se demostró que hemos cambiado y ajustado el sistema en base a lo que necesita el equipo y al rival, nosotros queremos ganar y no pasa por un sistema. Me siento feliz porque tengo potencial arriba y muchos perfiles”, puntualizó.

Un detalle a tomar en cuenta es que Josep Alcácer no podrá estar en el banquillo ante la ‘U’, pues no cuenta con la licencia que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para partidos internacionales. Tal como sucedió en la definición de la Recopa Sudamericana ante Fluminense –la cual perdió con un global de 2-1–, su ayudante, el exportero argentino Adrián Gabbarini, tomará su lugar en los encuentros correspondientes a la Copa Libertadores.

Liga de Quito enfrentará a Universitario como vigente campeón de la Copa Sudamericana. (Foto: Liga de Quito)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego del receso por la fecha FIFA, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a César Vallejo por la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 30 de marzo desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Posteriormente, los estudiantiles tendrán un complicado reto internacional al recibir a Liga de Quito por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores. Este encuentro está pactado para el martes 2 de abril desde las 9:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en los servicios de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa digital disponible en la plataforma de Star Plus.





