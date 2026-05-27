Universitario de Deportes quedó fuera de la competencia internacional. El vigente tricampeón peruano, pese a tener, en la previa, un grupo accesible en la Copa Libertadores, fue eliminado tras empatar el último martes en el Estadio Monumental ante Deportes Tolima. Todo le jugó en contra, pues además de no alcanzar el triunfo, ganó Nacional de Montevideo a Coquimbo Unido por el otro duelo de la serie, y no consiguió al menos el premio consuelo de la Copa Sudamericana.

Uno de los futbolistas cremas que tomó la palabra para compartir sus sensaciones fue el defendor argentino Matías Di Benedetto, quien lamentó tener un semestre malo sin clasificación en la competición internacional y lejos del primer lugar del Torneo Apertura, que gano Alianza Lima.

“Doloroso porque no cumplimos ningún objetivo de lo previsto a mitad de año. Por lo menos en el plano internacional ya quedamos eliminados. En el plano nacional todavía tenemos la oportunidad de revertirlo, eso lo tenemos claro, No estamos muertos ni mucho menos, pero estamos dolidos”, dijo en declaraciones a la prensa.

“La única manera que queda ahora es hacer una buena mini pretemporada a mitad de año, ponernos bien, enfocarnos de lleno en lo que va a ser el Clausura y tratar de hacer un gran semestre”, declaró el defensor", añadió.

Este fue el 11 que presentó Universitario ante Tolima por Copa Libertadores. (Foto: El Comercio)

Sobre el partido, Di Benedetto reconoció que el equipo no tuvo un buen partido ofensivo, pues defensivamente no pasaron apuros. Luego, apuntó que se sintió un poco la presión por tener al reloj en contra y la necesidad de anotar.

“Sabíamos que dependíamos de nosotros. Creo que ellos también vinieron a hacer su partido; vinieron a replegarse. No tuvieron prácticamente situaciones de gol, no recuerdo ni una. Hicieron su partido. Nosotros tuvimos algunas situaciones de gol y no pudimos concretarlas. En el segundo tiempo ya se nos hizo un poco más cuesta arriba y nos vamos muy dolidos porque queríamos darle una alegría a la gente”, declaró Di Benedetto.

En esa línea, dejó un contundente mensaje al hincha de Universitario y remarcó que irán por todo a ganar el Torneo Clausura para jugar las finales y conseguir el histórico tricampeonato, para así también regresar a la Copa Libertadores del próximo año para una revancha que, desde ya, quiere el aficionado crema.

“Hay que saber que viene el segundo semestre, que es muy importante y donde nada está perdido. Hacer un gran Clausura es nuestro único objetivo porque ya es lo único que vamos a jugar, debido a que en el plano internacional estamos afuera.Toca enfocarnos de lleno en el Clausura, hacer autocrítica adentro, mejorar, trabajar, ser humildes y saber que las decisiones que el profe pueda tomar van a ser por el bien del equipo. Vamos a tratar de hacer un buen campeonato para disputar algún playoff o alguna final. Estamos muy convencidos de eso”, finalizó.

Este fue el tercer partido de Héctor Cúper al mando de Universitario y ha alcanzado tres empates, dos por Copa Libertadores y uno por la Liga 1. Lo anecdótico es que en los tres encuentros el resultado fue de 0-0.

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