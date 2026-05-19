Posible alineación de Universitario para duelo con Nacional en Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
Posible alineación de Universitario para duelo con Nacional en Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
depor

Posible alineación de Universitario para duelo con Nacional en Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)

  • Posible alineación de Universitario para duelo con Nacional en Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
    1 / 12

    Posible alineación de Universitario para duelo con Nacional en Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Anderson Santamaría. (Foto: Universitario)
    4 / 12

    Anderson Santamaría. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
    5 / 12

    Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
    6 / 12

    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
    7 / 12

    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
    8 / 12

    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
    9 / 12

    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
    10 / 12

    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Álex Valera (Foto: GEC)
    11 / 12

    Álex Valera (Foto: GEC)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Un nuevo comienzo es lo que busca que ya se enfrenta en Uruguay, y ya completó su primera tarde de entrenamientos en Montevideo, para lo que será su duelo frente a Nacional en la Fecha 5 de la . Este partido cuenta con la principal novedad de que será el debut de , no solo como entrenador de los ‘cremas’, si no también su debut absoluto en el torneo sudamericano. Dentro de las buenas noticias para los cremas es que Álex Valera volvería como titular junto a ‘Licha’ Alzugaray. Mientras que, en el aspecto defensivo, quien se quedaría sentado sería Williams Riveros. Revisa la posible alineación completa en la siguiente galería.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS