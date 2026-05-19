Un nuevo comienzo es lo que busca Universitario de Deportes que ya se enfrenta en Uruguay, y ya completó su primera tarde de entrenamientos en Montevideo, para lo que será su duelo frente a Nacional en la Fecha 5 de la Copa Libertadores. Este partido cuenta con la principal novedad de que será el debut de Héctor Cúper, no solo como entrenador de los ‘cremas’, si no también su debut absoluto en el torneo sudamericano. Dentro de las buenas noticias para los cremas es que Álex Valera volvería como titular junto a ‘Licha’ Alzugaray. Mientras que, en el aspecto defensivo, quien se quedaría sentado sería Williams Riveros. Revisa la posible alineación completa en la siguiente galería.
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