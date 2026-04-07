Copa Libertadores
Universitario vs. Tolima EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus
Universitario vs. Tolima juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 9:00 p.m. en el Estadio Manuel Murillo Toro. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN y Disney Plus.
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Universitario llega a este partido luego de vencer por 1-0 a Alianza Lima, en el cruce válido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.