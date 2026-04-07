Copa Libertadores 

Universitario vs. Tolima EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus

Universitario vs. Tolima juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 9:00 p.m. en el Estadio Manuel Murillo Toro. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN y Disney Plus.

Universitario vs. Tolima se enfrentan por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Tolima se enfrentan por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
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Universitario llega a este partido luego de vencer por 1-0 a Alianza Lima, en el cruce válido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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Universitario vs. Tolima: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Universitario vs. Tolima estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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Universitario vs. Tolima: horarios del partido

El encuentro entre Universitario vs. Tolima se disputará este martes 7 de abril en el Estadio Manuel Murillo Toro, programado para las 9:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

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El Estadio Manuel Murillo Toro será el escenario principal del partido entre Universitario vs. Tolima.

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Universitario vs. Tolima se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos por la Copa Libertadores 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Tolima.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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