Universitario de Deportes tiene una oportunidad de oro esta noche para dejar atrás un irregular Torneo Apertuta de la Liga 1, con hasta tres comandos técnicos, tras la salida de Javier Rabanal, Jorge Araujo y el debut de Néstor Cúper. Los cremas recibirán a Deportes Tolima, en el cierre del Grupo B de la Copa Libertadores.

A los cremas les basta un triunfo sobre el club cafetero y esperar que Nacional no golee en Montevideo a Coquimbo Unidos para, por segundo año consecutivo, meterse a los octavos de final de la competencia continental más importante. Además, lo hará con el apoyo de sus hinchas en el Estadio Monumental.

Precisamente, dos jugadores colombianos se refirieron a lo que les genera jugar en uno de los escenarios deportivos más grandes e imponentes de Sudamerica con una capacidad superior a los 60 mil espectadores.

“Va a ser algo bueno, sensacional para nosotros (jugar en el Monumental). Queda llegar al hotel, descansar y recuperarnos para lo que se nos viene. La idea siempre es hacer las cosas bien, salir victoriosos y sumar, que eso es lo que se quiere”, dijo Jan Angulo.

“Sabemos que es un estadio importante, con historia y esperemos a ver que pasa. Igual venimos con la mentalidad de ganar. Sabemos que con un empate pasamos pero esa es la mentalidad”, apuntó Kelvin Florez.

En el encuentro de ida empataron sin goles en Tolima. (Foto: Conmebol)

Por otro lado, y yendo estríctamente a lo deportivo, destacaron la importancia de conseguir un buen resultado para asegurar su permanencia en la competencia internacional, pues los dos primeros lugares clasifican a los octavos de final de la Copa Libertadores, y el tercero jugará un repechaje para la Copa Sudamericana.

“Los ánimos siempre están bien, ya toca pasar la página y pensar en lo que se viene. Fue una derrota dolorosa pero esto es fútbol. Nosotros tenemos que pasar la página y pensar en el partido contra la ‘U’. La idea es seguir haciendo un buen trabajo, ratificar lo que se viene haciendo durante todo el torneo y a seguir sumando”, dijo Angulo a su llegada a la capital.

“Sabemos que es un partido muy importante tanto a ellos como a nosotros, pero queremos sellar la clasificación. Hay que dejar lo que pasó atrás, tenemos esta linda oportunidad el martes y vamos a ir por ella. El equipo ha hecho un gran desgaste pero el cuerpo técnico ha sabido gestionar eso”, remarcó Florez.

El encuentro entre Universitario vs. Tolima se disputará este martes 26 de mayo en el Estadio Monumental de Lima, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

TE PUEDE INTERESAR