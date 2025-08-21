Copa Libertadores 

Universitario vs. Palmeiras EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN (Disney Plus) por internet gratis

Universitario vs. Palmeiras juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Allianz Parque (Sao Paulo). Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).

Universitario y Palmeiras se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Christian Marlow)
¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras por internet?

Para ver el partido Universitario vs. Palmeiras por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en España?

En España, el compromiso entre Universitario vs. Palmeiras puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Libertadores hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Universitario vs. Palmeiras, por la vuelta de octavos de final la Copa Libertadores, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras?

ESPN 5 es el canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Libertadores, por lo que el Universitario vs. Palmeiras podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

El Allianz Parque será el escenario principal del partido entre Universitario y Palmeiras.

El partido entre Universitario y Palmeiras es válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario y Palmeiras.

