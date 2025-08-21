Copa Libertadores
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN (Disney Plus) por internet gratis
Universitario vs. Palmeiras juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 7:30 p.m. en el Allianz Parque (Sao Paulo). Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).
¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras por internet?
Para ver el partido Universitario vs. Palmeiras por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.