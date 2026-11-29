La final de la Copa Perú 2026, el torneo más largo del mundo, llega a su fin este domingo 29 de noviembre desde las 2:00 p.m., con la gran final que enfrentará a ADA Cajabamba y Viargoca FC en un apasionante partido único que se jugará en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador. Todos los detalles de esta definición, como el canal de transmisión, los encontrarás en esta nota.

Ambos clubes llegan a esta instancia luego de superar un torneo extenso y exigente, por la ran cantidad de etapas que se deben superar, incluso desde la etapa distrital. Son innumerables los equipos en competencia y solo uno tendrá el privilegio de acceder a la Liga 2, mientras el club que resulte perdedor jugará en 2027 en la Liga 3.

ADA Cajabamba, representante de Cajamarca, alcanzó su cupo en la gran final, tras una reñida semifinal frente a Unión Minas Pamputa de Apurímac. El partido terminó empatado 1-1 en el tiempo reglamentario, con goles de Romel Bravo a los 66 minutos para los cajamarquinos y de Kevin Rossell a los 77 minutos para el cuadro apurimeño.

La definición se extendió a la tanda de penales, donde ADA se impuso por 8-7 luego de 22 ejecuciones, con el arquero Antony Cabanillas como protagonista al convertir el remate decisivo y quien se perfila como pieza clave también para este domingo.

ADA Cajabamba busca el ascendo a la Liga 2. (Foto: Facebook)

Por su parte, Viargoca FC, representante de Arequipa procedente del distrito de Ático, provincia de Caravelí, llegó a la final, tras concretar una importante una remontada. En la semifinal enfrentó a Sociedad de Tiro N.° 28 de Cerro de Pasco y comenzó en desventaja por el gol de Rodrigo Torres. Sin embargo, en el segundo tiempo, con los goles de Fabrizzio Cancapa y de Jean Pierre Valdivia selló su triunfo.

Viargora FC llega a la definición con la moral al tope para esta gran final. (Foto: Facebook)

Se espera un partido igualado, con ambos equipos siguiendo al pie de la letra su idea de juego que los llevó hasta esta definición. ADA Cajabamba se ha caracterizado por su resistencia y capacidad para sostener resultados adversos, mientras que Viargoca FC ha mostrado actitud para revertir marcadores en situaciones límite.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Perú 2026?

El escenario también forma parte de la historia de esta definición, ya que el Estadio Hugo Sotil Yerén ha albergado las semifinales y ahora recibirá la final de la competencia con una capacidad qie supera los 13 mil espectadores.

¿Dónde ver la final entre ADA Cajabamba y Viagora FC?

La transmisión oficial estará a cargo de Bicolor+ Premium a través de la aplicación TV360, lo que permitirá que los aficionados de Cajamarca, Arequipa y todo el país sigan el partido en vivo.

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