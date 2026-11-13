En el Estadio Municipal de Quilmaná (Cañete), Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas se enfrentarán por la vuelta de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, pactado para este domingo 15 de noviembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, cómo llegan ambos equipos a este partido, a qué hora comienza y en qué canales se podrá ver la transmisión.

La Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 entra en una de sus jornadas más decisivas. Bella Esperanza y Domingo Dianderas volverán a encontrarse con un solo objetivo: conseguir el boleto a los cuartos de final del ‘fútbol macho’. Ambos equipos llegan con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y saben que no hay margen para equivocaciones en esta segunda presentación.

El compromiso de vuelta de los octavos de final se disputará este domingo 15 de noviembre en el Estadio Municipal de Quilmaná, en Cañete. El representante de Lima Provincias tendrá la oportunidad de definir la llave frente a su gente, mientras que el conjunto de Ica buscará dar el golpe en condición de visitante y prolongar su camino en la competición.

La eliminatoria llega completamente abierta luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida, disputado en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Bella Esperanza consiguió adelantarse en el marcador gracias a George Canales, pero Domingo Dianderas no bajó los brazos y encontró la igualdad en los minutos finales por intermedio de Junior Catashunga, quien anotó a los 90+5’.

Bella Esperanza y Domingo Dianderas empataron por 1-1 en Chincha. (Foto: Bella Esperanza)

Para Bella Esperanza, la revancha representa una oportunidad para hacer valer su condición de local y dejar atrás la sensación de haber dejado escapar una victoria en Chincha. El equipo cañetano ya demostró que tiene capacidad ofensiva en las rondas anteriores y ahora necesita trasladar ese rendimiento a un encuentro en el que cualquier error puede costarle la clasificación.

Por su parte, Domingo Dianderas llega con la confianza de haber rescatado un resultado importante cuando parecía que se marcharía con las manos vacías. El conjunto chinchano, que tiene entre sus figuras a Jean Deza, Johan Madrid y Ricardo Morán, intentará repetir esa capacidad de reacción, aunque esta vez deberá encontrar la manera de imponerse fuera de casa.

Los dos equipos también tienen antecedentes recientes que explican por qué llegaron a esta instancia. Bella Esperanza eliminó a El Combe con un marcador global de 6-4, luego de remontar en Quilmaná una desventaja de dos goles. Domingo Dianderas, en tanto, dejó en el camino a Atlético Torino tras empatar 1-1 en Talara y ganar 3-1 en Chincha, para cerrar la serie con un global de 4-2.

Con el 1-1 de la ida, la clasificación sigue en juego y ambos representantes saben que necesitan una actuación convincente para mantenerse entre los aspirantes al título de la Copa Perú 2026. Bella Esperanza buscará aprovechar su localía, mientras que Domingo Dianderas intentará demostrar que también puede hacerse fuerte lejos de Chincha. El ganador avanzará a los cuartos de final de la Etapa Nacional.

Jean Deza fichó por Domingo Dianderas para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. (Foto: Domingo Dianderas)

¿A qué hora juegan Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas?

El partido entre Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas se disputará este domingo 15 de noviembre, desde las 3:30 p.m. (hora peruana), por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. Tras el 1-1 de la ida, este partido definirá al clasificado a los cuartos de final.

¿En qué canales ver Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas?

El compromiso entre Bella Esperanza vs. Domingo Dianderas no contará con transmisión nacional por televisión abierta ni por cable. Sin embargo, los aficionados podrán seguirlo en vivo a través de No Somos TV, mediante su canal de YouTube, que ofrecerá la cobertura del encuentro. De esta manera, los hinchas de la Copa Perú tendrán una alternativa digital para no perderse las incidencias de este atractivo enfrentamiento.

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