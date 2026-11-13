Carlos Zambrano volvió a referirse a algunos de los episodios que marcaron su paso por Alianza Lima. Esta vez, el defensor de Sport Boys abordó dos temas que generaron comentarios entre los hinchas blanquiazules: su relación con Hernán Barcos y el vínculo que mantuvo con Pablo Guede, luego de la discusión que protagonizaron el delantero argentino y el entrenador durante el partido entre rimenses y blanquiazules hace poco en el Estadio Alberto Gallardo.

En su participación en el programa Al Ángulo, el ‘Káiser’ fue consultado por lo ocurrido entre ambos y por el comentario que publicó en sus redes sociales tras ese episodio. A partir de ello, también habló sobre la relación que tuvo con Barcos durante su etapa en el cuadro íntimo y cómo se encuentra actualmente ese vínculo.

Al referirse al ‘Pirata’, Zambrano dejó en claro que no lo considera un amigo. Sin embargo, precisó que eso no significaba que no estuviera dispuesto a respaldarlo cuando compartían equipo en La Victoria. “Hernán (Barcos) no es mi amigo, pero mientras estuvimos en Alianza Lima iba a pelear por él y a darlo todo porque era mi compañero”, manifestó.

El zaguero también explicó que no tendría problemas en saludar al delantero argentino si se cruzaran nuevamente. “Él sabe cómo soy, soy una persona muy clara y directa. Si lo veo en la calle, puedo darle la mano y seguir mi camino”, sostuvo, marcando así la distancia entre la relación que tuvieron como compañeros y una posible amistad fuera de las canchas.

Carlos Zambrano llegó a Sport Boys tras su salida de Alianza Lima a comienzos de año. (Foto: Sport Boys)

En esa misma línea, Zambrano dejó entrever que hubo situaciones internas que complicaron la convivencia en Alianza Lima. “Internamente pasaron muchas cosas. Por eso hay muchos jugadores de fútbol que no lo aguantan o no lo pasan”, comentó, sin entrar en mayores detalles sobre esos episodios.

Por otro lado, el defensor también se refirió a Pablo Guede y aclaró que, pese a la discusión que el técnico tuvo con Barcos, su relación con el entrenador argentino había sido positiva. “Con (Pablo) Guede tuve una buena relación. En mes y medio hubo buena vibra, hablábamos las cosas directamente y me sentí muy cómodo con él en los entrenamientos”, señaló.

Eso sí, reconoció que no siempre estuvo de acuerdo con las formas del técnico, especialmente por la manera en que se dirigía a algunos futbolistas. “A veces tiene formas muy fuertes de hablar y no siempre compartía su trato con algunos jugadores, pero él mismo te explicaba por qué era así”, agregó. Pese a esas diferencias, Zambrano aseguró que le desea lo mejor en su carrera.

Finalmente, el exdefensor blanquiazul dejó un mensaje sobre la imagen que espera haber construido durante su trayectoria. “En el fútbol, cada uno sabe quién es quién y quiero que me recuerden como una buena persona, como un gran compañero que siempre va a pelear por los suyos”, concluyó.

Hernán Barcos y Carlos Zambrano jugaron juntos en Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Qué pasará con Carlos Zambrano en Sport Boys?

Carlos Zambrano no podrá terminar la temporada con Sport Boys debido a la lesión que sufrió en el hombro durante el empate ante Universitario. El propio defensor confirmó en Al Ángulo que padece un desgarro en varias zonas de esa articulación y que necesitará entre cuatro y seis semanas para recuperarse. De esta manera, no podrá ser parte del encuentro de este fin de semana frente a Comerciante Unidos.

Sin embargo, su futuro en el Callao apunta a tener continuidad. Según pudo conocer Depor, el ‘Káiser’ llegó a un acuerdo de palabra con la directiva para renovar por toda la temporada 2027, año del centenario del club. La dirigencia también confirmó que busca mantenerlo en el plantel y que ya inició las gestiones para concretar su continuidad. Por ahora, falta formalizar el nuevo vínculo.

Carlos Zambrano llegó a un acuerdo de palabra para renovar con Sport Boys por toda la temporada 2027. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de empatar por 0-0 con UTC, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 15 de noviembre desde la a:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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