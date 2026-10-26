Jean Deza sorprendió al dejar en duda su continuidad en Domingo Dianderas, equipo de Chincha que lo anunció recientemente como refuerzo para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El delantero reconoció que su experiencia en el torneo no ha sido sencilla y aseguró que viene conversando con personas cercanas al club para encontrar una solución sobre su futuro.

“Bien, bien, tranquilo, feliz de volver después de mucho tiempo. Entonces, lo único que me queda es trabajar y pensar en hacer bien las cosas para poder el otro año estar en primera”, manifestó el atacante, quien tiene como principal objetivo recuperar su lugar en el fútbol profesional.

Sin embargo, Deza admitió que disputar la Copa Perú ha sido una experiencia más complicada de lo que esperaba. El futbolista señaló que el plantel de Domingo Dianderas está conformado por varios jóvenes y reconoció que adaptarse a esta nueva realidad no ha sido fácil. “Como se dice, Copa Perú es jodid*, pero bueno, es lo que me toca, donde tengo que estar y dar lo mejor para poder el otro año volver a Primera”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de continuar en el equipo chinchano, el ‘Ratón’ dejó abierta la puerta a una posible salida. “La verdad que la estoy analizando, si voy a seguir, porque la verdad que estaba jodido, pero bueno, vamos a conversarlo y vamos a ver qué pasa”, sostuvo, sin confirmar cuál será su decisión.

La incertidumbre también alcanza a su posible debut con Domingo Dianderas. El delantero fue consultado sobre si estará presente en el partido de vuelta, pero evitó dar una respuesta definitiva. “Mira, no quiero prometer nada. La verdad no sabemos, justo que me has agarrado la entrevista estaba conversando y vamos a ver qué pasa”, indicó.

Además, Deza reveló que ya conversó con personas que trabajan con Jorge Luna, vinculado al proyecto del club, para evaluar qué decisión resulta conveniente para ambas partes. “Estamos viendo lo mejor para ellos y lo mejor para mí. No ha sido una experiencia muy bonita, entonces, vamos a tratar de darle una solución bien”, explicó el futbolista.

Pese a sus dudas, el atacante tuvo palabras positivas para el grupo y el comando técnico de Domingo Dianderas. Deza reconoció que encontró un buen plantel y un entrenador que le genera una buena impresión, aunque dejó claro que todavía debe resolver su situación antes de definir qué pasará con su futuro inmediato.

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