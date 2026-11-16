La aventura de Domingo Dianderas en la Copa Perú 2026 llegó a su final antes de lo esperado. El equipo presidido por Jorge Luna no pudo superar a Bella Esperanza en los octavos de final de la Etapa Nacional y se quedó sin posibilidades de continuar peleando por el ascenso. Tras la eliminación, uno de sus fichajes más mediáticos decidió pronunciarse y anunciar su despedida del conjunto chinchano.

Se trata de Jean Deza, quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje al club y a sus hinchas. El futbolista reconoció que su participación terminó marcada por una situación desafortunada, pero también quiso destacar el compromiso que tuvo durante su paso por la institución. “Hoy me toca despedirme de Dianderas de Chincha. Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo por esta camiseta”, escribió.

El extremo también hizo referencia a la tarjeta roja que recibió en el encuentro de vuelta frente a Bella Esperanza. “Lamentablemente, tuve una expulsión, pero eso no borra el esfuerzo ni el compromiso entregado”, agregó. Además, agradeció a la institución por la oportunidad de formar parte del proyecto y por la confianza que recibió durante su estadía. “A pesar de todo, estoy muy agradecido con el club por la oportunidad y la confianza. ¡Gracias por todo, Dianderas!”, concluyó.

La despedida llega después de un partido complicado para el conjunto de Chincha. En el duelo de vuelta de los octavos de final, disputado en el Estadio Municipal de Quilmaná, Domingo Dianderas perdió 2-0 ante Bella Esperanza y terminó eliminado con un marcador global de 3-1. El empate 1-1 conseguido en la ida no fue suficiente para mantenerlo en carrera.

Jean Deza no marcó ningún gol con Domingo Dianderas.(Foto: Sport Huancayo)

Uno de los momentos determinantes del encuentro fue precisamente la expulsión de Jean Deza. El futbolista vio la tarjeta roja a los 56 minutos, luego de propinarle un pisotón a un jugador rival que se encontraba en el suelo. Su salida dejó a Domingo Dianderas con 10 hombres en un momento complicado de la eliminatoria, que finalmente terminó con la clasificación del representante de Cañete.

De esta manera, el paso de Deza por el equipo de Jorge Luna terminó en los octavos de final de la Etapa Nacional. El atacante se había incorporado al plantel durante el desarrollo del torneo y fue parte de la campaña que permitió al cuadro chinchano superar a Atlético Torino en los dieciseisavos. Sin embargo, no pudo acompañarlo más allá de la siguiente ronda.

Pese a la eliminación, el mensaje del futbolista estuvo enfocado en agradecer la oportunidad y cerrar su etapa en la institución. Por ahora, Jean Deza no precisó cuál será su próximo destino deportivo, mientras que Domingo Dianderas deberá comenzar a planificar lo que será su siguiente participación en la Copa Perú. El proyecto de Jorge Luna, al menos, ya tiene una mirada puesta en el 2027.

Domingo Dianderas quedó eliminado de la Copa Perú 2026. (Foto: Domingo Dianderas)

¿Hasta qué instancia de la Copa Perú llegó Domingo Dianderas?

Domingo Dianderas alcanzó los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. En la ronda anterior había eliminado a Atlético Torino, con un marcador global de 4-2, pero no pudo repetir ese resultado frente a Bella Esperanza de Cañete. Tras empatar 1-1 en Chincha y perder 2-0 en Quilmaná, quedó fuera del torneo con un global de 3-1.

¿Qué pasará con Domingo Dianderas en el 2027?

El proyecto de Domingo Dianderas continuará de cara a la próxima temporada. Jorge Luna confirmó que el equipo volverá a competir en 2027 y que mantendrá el objetivo de llevar el fútbol profesional a Chincha. “Nos vemos el próximo año. Más fuertes, más unidos y con el mismo sueño: llevar el fútbol profesional a Chincha”, manifestó el comediante en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Jorge Luna tras la eliminación de Domingo Dianderas?

Jorge Luna también se dirigió a los hinchas chinchanos y lamentó no haber podido conseguir el objetivo deportivo. “Mi gente de Chincha: quería darles una alegría, créanme que lo dimos todo. Lo siento”, publicó. Además, reconoció el mérito de Bella Esperanza por la clasificación: “Ganaron con fútbol, nada que discutir. Felicidades, Cañete”. Finalmente, agradeció el respaldo de quienes acompañaron al Domingo Dianderas en el estadio y a través de la transmisión por internet.

Jorge Luna seguirá invirtiendo en Domingo Dianderas para la temporada 2027. (Foto: No Hay Sin Suerte)

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