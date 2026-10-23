El fútbol peruano irrumpe en el tramo decisivo de la temporada con un movimiento inesperado en el ‘Fútbol Macho’. El experimentado lateral Johan Madrid ha sido oficialmente anunciado como flamante refuerzo del Club Domingo Dianderas de Chincha Alta, institución que continúa acaparando portadas y armando un plantel de jerarquía para afrontar los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú.

La llegada de Madrid al conjunto chinchano representa un salto de calidad para las aspiraciones del equipo en el torneo amateur más competitivo y seguido del país. El club, que se consagró campeón de la Liga Departamental de Ica y es propiedad del popular comediante Jorge Luna, ha demostrado que no escatima esfuerzos en su ambicioso proyecto de tentar el ascenso al fútbol profesional peruano.

Para Johan Madrid, este desafío marca un cambio radical en su carrera deportiva, pasando de disputar la máxima categoría de la Liga 1, luego la Liga 2 y ahora la Copa Perú. Su incorporación se suma a la de otros futbolistas con amplia trayectoria en la primera división, consolidando una plantilla diseñada exclusivamente para pelear el título nacional de este certamen de ascenso.

A lo largo de su carrera profesional, el defensor de 29 años ha sabido vestir las camisetas de clubes importantes del fútbol nacional. Su etapa más recordada y ganadora se dio defendiendo los colores de Sporting Cristal, institución donde se formó, tuvo varias etapas de consolidación y logró alzar títulos nacionales de la Liga 1 en las temporadas 2016, 2018 y 2020, además de la Copa Bicentenario en 2021.

Jorge Luna mueve sus fichas: Domingo Dianderas fichó a exjugador de Sporting Cristal. Foto: Instagram

Asimismo, el lateral derecho ha aportado su experiencia en diversos equipos de la Liga 1 a lo largo de los años. En su CV figuran pasos importantes por Cienciano, Sport Rosario, Sport Huancayo y la Universidad César Vallejo, equipo en el que militó en la Liga 2 antes de tomar la sorpresiva decisión de aceptar la propuesta del cuadro de Chincha Alta.

Gracias a sus buenas actuaciones, Madrid también supo ganarse la convocatoria a la Selección Peruana absoluta, registrando apariciones internacionales con la blanquirroja en partidos amistosos en 2018 bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. Eso sí, no llegó a debutar a nivel oficial.

El debut del experimentado defensor con la camiseta del Domingo Dianderas se dará pronto. El cuadro chinchano deberá medir fuerzas en los dieciseisavos de final frente al histórico Atlético Torino de Talara, en una llave de ida y vuelta donde el primer partido se disputará en el mítico Estadio Campeonísimo de la ciudad norteña.

Con la experiencia acumulada en la Liga 1, sus tres títulos nacionales y su paso por la selección, Johan Madrid se perfila desde ya como el pilar defensivo fundamental y el líder que el Domingo Dianderas necesita para superar esta dura llave y acercarse al ansiado sueño de llegar al fútbol profesional.

Johan Madrid llegó a Sporting Cristal en la temporada 2016. Fue tricampeón con el club celeste. (Foto: El Comercio).

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