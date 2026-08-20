Por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Cienciano vs. Botafogo se verán las caras en el Estadio Olímpico Nilton Santos, este jueves 20 de agosto desde las 7:30 p.m. Después de un partido de ida donde el ‘Papá’ sacó una importante ventaja de 6-1, todo se definirá en Río de Janeiro. El panorama pinta cómo para los dirigidos por Horacio Melgarejo, pero el ‘Fogao’ agotará hasta su último esfuerzo para intentar remontar una llave más que complicada.

El equipo peruano afrontará la revancha con la tranquilidad que le otorga el resultado conseguido en Cusco. Cienciano no solo ganó por una diferencia de cinco goles, sino que mostró una contundencia ofensiva que le permitió controlar prácticamente todo el compromiso. Ahora, el objetivo será administrar esa ventaja y evitar cualquier reacción temprana de Botafogo que pueda cambiar el panorama de una serie que parece encaminada.

Para este compromiso, Cienciano tendría como probable formación a Ítalo Espinoza en el arco; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra y Marcos Martinich en defensa; Santiago Arias, Juan Romagnoli y Gerson Barreto en el mediocampo; mientras que Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés completarían el ataque. El cuadro cusqueño no presenta ninguna baja confirmada y recuperará a dos futbolistas importantes.

Precisamente, Santiago Arias y Carlos Garcés regresarán al equipo titular después de cumplir su partido de suspensión. Ambos estarán nuevamente disponibles para esta definición internacional, mientras que Matías Succar, autor de tres goles en la goleada de la ida, comenzaría el encuentro desde el banco de suplentes. La decisión supone una variante importante en el ataque de Cienciano, que tendrá a Garcés nuevamente como referencia ofensiva.

Santiago Arias volverá a ser titular tras cumplir su fecha de suspensión. (Foto: Cienciano)

Botafogo, en cambio, afrontará el encuentro en medio de un escenario completamente diferente. Después del duro golpe sufrido en Cusco y de sus últimos resultados, el club decidió la salida de Franclim Carvalho y apostó por un nuevo entrenador interino para intentar levantar al equipo. El encargado de asumir temporalmente el puesto es Rodrigo Bellão, quien venía trabajando con las divisiones inferiores de Botafogo y ahora tendrá el desafío de dirigir al primer equipo en una situación límite.

La posible formación de Botafogo estaría integrada por Warleson en el arco; Mateo Ponte, Gabriel Justino, Nahuel Ferraresi y Alex Telles en la defensa; Vitinho, Huguinho y Cristian Medina en el mediocampo; Matheus Martins, Danilo Santos y Álvaro Montoro como hombres adelantados, con Arthur Cabral como principal referencia ofensiva. El conjunto brasileño tendrá además una baja confirmada: Kaio Pantaleão, quien no podrá participar debido a una lesión.

El panorama para Botafogo es extremadamente complicado. Después del 6-1 de la ida, el equipo brasileño necesita ganar por cinco goles de diferencia para llevar la serie a una definición por penales, mientras que una victoria por seis o más tantos le permitiría avanzar directamente a los cuartos de final. Cualquier otro resultado favorecerá a Cienciano, que incluso podría permitirse una derrota por hasta cuatro goles y aun así conseguir la clasificación.

Así, el partido representa dos desafíos completamente distintos. Cienciano buscará proteger la ventaja histórica obtenida en Cusco y confirmar su clasificación, mientras que Botafogo intentará protagonizar una remontada prácticamente inédita en la Copa Sudamericana. Con Rodrigo Bellão estrenándose como interino y Cienciano recuperando a Arias y Garcés, todo está listo para una revancha en la que el 6-1 de la ida será el gran protagonista desde el primer minuto.

Franclim Carvalho fue despedido antes de enfrentar a Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

Alineaciones del Cienciano vs. Botafogo:

Posible alineación de Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Juan Romagnoli, Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Juan Romagnoli, Gerson Barreto; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. Posible alineación de Botafogo: Warleson; Mateo Ponte, Gabriel Justino, Nahuel Ferraresi, Alex Telles; Vitinho, Huguinho, Cristian Medina; Matheus Martins, Danilo Santos, Álvaro Montoro; Arthur Cabral.

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