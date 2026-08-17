Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, habló antes de viajar a Brasil para enfrentar a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador destacó la importancia del encuentro para el ‘Papá’ y para el fútbol peruano, pero advirtió que no pueden confiarse por la amplia ventaja conseguida en Cusco.

“Sabemos que es un partido muy importante, tanto para Cienciano como para Cusco. Vamos a representar a Perú y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, señaló Melgarejo antes de emprender el viaje. El estratega resaltó la responsabilidad que tiene el plantel en esta instancia internacional.

El técnico argentino también reconoció la ilusión que existe dentro del equipo por seguir avanzando en la competencia. “Estamos híper ilusionados porque sabemos lo que significa esto para el fútbol peruano, para nosotros y sobre todo por los chicos que están haciendo un terrible esfuerzo”, sostuvo.

Melgarejo dejó claro que Cienciano afronta este compromiso consciente de lo que representa a nivel internacional. “Sabemos bien lo que estamos representando y a partir de ahí cada uno que elija el partido que quiere”, manifestó el entrenador, quien confía en que su equipo pueda mantener la misma identidad mostrada en Cusco.

Sobre Botafogo, el estratega reconoció que será un rival complicado pese a su irregular presente en el torneo brasileño. “Futbolísticamente está herido, en el torneo local no le está yendo muy bien, pero sabemos de la jerarquía de ese plantel, de ese cuerpo técnico”, explicó Melgarejo.

El técnico de Cienciano también valoró la posibilidad de enfrentarse a un equipo de la importancia de Botafogo. “Es un honor enfrentarlos y por eso tenemos que estar con la concentración a mil”, afirmó. Para Melgarejo, la ventaja obtenida en el partido de ida no garantiza la clasificación y deberán disputar el encuentro con máxima atención.

En ese sentido, el entrenador tiene claro cuál será la estrategia para afrontar los 90 minutos. “Tenemos que hacer un partido inteligente, estar lo más lejos posible de nuestra portería”, explicó. Además, advirtió que el paso de los minutos y los nervios pueden jugar en contra, por lo que será fundamental mantener la concentración durante todo el encuentro.

Finalmente, Melgarejo habló sobre la sanción que cumple en el torneo local y reveló que continúa buscando reducir el castigo. “Justa no la siento porque me parece un poco exagerada y por eso fui al TAS para reducirla”, comentó. Sin embargo, el técnico prefirió dejar ese tema en segundo plano y enfocarse en el objetivo internacional: “Lo más importante ahora es el partido del jueves”.

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