Cienciano firmó una noche inolvidable en el estadio Inca Garcilaso de la Vega tras golear 4-0 a Lanús y sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, una vez consumada la hazaña, el protagonismo también se trasladó a la sala de prensa por la inesperada actitud de Horacio Melgarejo.

El técnico argentino atendía con normalidad las consultas de los periodistas hasta que una pregunta sobre la falta de eficacia ofensiva de su equipo cambió completamente el ambiente, pese a que Cienciano acababa de marcar cuatro goles ante el vigente campeón del certamen.

Ante la consulta, Melgarejo respondió con evidente ironía y decidió ponerle punto final a la conferencia.

“Nos vemos, gente... gracias por todo”, expresó antes de levantarse de su asiento y abandonar la sala de prensa, dejando desconcertados a los periodistas presentes.

La reacción del estratega rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios, especialmente porque se produjo inmediatamente después de una de las victorias más importantes de Cienciano en los últimos años a nivel internacional.

No es la primera vez que Melgarejo protagoniza un episodio tenso con la prensa. A lo largo de la temporada ya había estado envuelto en varias polémicas por sus declaraciones en conferencias, aunque posteriormente ofreció disculpas públicas por algunos de esos episodios.

Más allá del incidente, el conjunto cusqueño consiguió una clasificación histórica tras revertir la serie frente a Lanús y ahora representará al Perú en los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo el único club nacional que continúa con vida en el torneo continental.

¿Cuál es el rival de Cienciano tras avanzar en la Copa Sudamericana?

Tras eliminar a Lanús con un marcador global de 4-2, el equipo dirigido por Melgarejo enfrentará a Botafogo por los octavos de final. El partido de ida se disputará el 12 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso, con horario aún por confirmar, mientras que la vuelta se jugará el 19 de agosto en el Estadio Nilton Santos, también con hora pendiente de confirmación.





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