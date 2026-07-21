Cienciano vs. Lanús se enfrentan este miércoles 22 de julio, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez (Buenos Aires, Argentina). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Cienciano llega a esta instancia tras finalizar segundo en su grupo de la Copa Sudamericana, una campaña que le permitió mantenerse con vida en el torneo continental. Ahora, bajo la dirección técnica del argentino Horacio Melgarejo, el ‘Papá’ intentará dejar atrás la derrota sufrida en el inicio del Torneo Clausura –3-1 a manos de Melgar– y volver a mostrar el nivel que exhibió durante la fase de grupos.

En la otra vereda estará un Lanús que afronta la serie con el cartel de favorito. El conjunto granate es el vigente campeón de la Copa Sudamericana y también conquistó la Recopa Sudamericana, aunque debió disputar este repechaje tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores 2026.

El entrenador Mauricio Pellegrino confía en la experiencia internacional de su plantel para hacerse fuerte en casa y tomar ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, el equipo argentino no atraviesa su mejor momento futbolístico, por lo que buscará aprovechar la localía para recuperar confianza y acercarse a los octavos de final.

Por su parte, Cienciano viajó con anticipación a Buenos Aires y realizó su último entrenamiento en el predio de River Plate antes del compromiso. El cuerpo técnico de Horacio Melgarejo trabajó aspectos tácticos y físicos con la intención de presentar un equipo sólido que pueda competir de igual a igual frente al campeón vigente del torneo.

La escuadra imperial confía en repetir las actuaciones que le permitieron convertirse en uno de los protagonistas de su grupo durante la fase inicial. Además, sabe que obtener un empate o incluso una victoria en condición de visitante le daría una ventaja importante para definir la llave en la altura del Cusco.

El ganador de esta serie se enfrentará a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que ambos equipos consideran esta eliminatoria como un paso clave en sus aspiraciones continentales. Lanús buscará defender la corona obtenida la temporada pasada, mientras que Cienciano aspira a convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Cienciano vs. Lanús: horarios del partido

Cienciano vs. Lanús se enfrentan este miércoles 22 de julio por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cienciano vs. Lanús: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Lanús, esta estará a cargo de la señal exclusiva de DSports, disponible en el servicio de DIRECTV, así como su versión de streaming en la plataforma de pago de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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