Alianza Lima ya tiene nuevo administrador tras la salida de Fernando Cabada. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima ya tiene nuevo administrador tras la salida de Fernando Cabada. (Foto: Alianza Lima)

A través de sus redes sociales, Alianza Lima confirmó el compromiso de su nuevo administrador tras la reciente salida de Fernando Cabada. Se trata de Alfredo Arosemena.

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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este domingo 26 de julio desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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