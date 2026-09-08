Si bien el partido de Alianza Lima y Juan Pablo II College terminó hace un par de días, es innegable que su desarrollo dejó algunas polémicas que quedaron en el tintero y se han ido analizando con el correr de las horas. Más allá del 1-1 en Chongoyape, el arbitraje fue el protagonista principal del partido, por lo que durante la noche del lunes la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) decidió liberar los audios del VAR de una de las jugadas más discutidas.

Todo esto ocurrió en el minuto seis del compromiso, cuando Nilton Ramírez impactó su pie derecho en el muslo de Luis Advíncula y el árbitro Joel Alarcón sancionó infracción, pero no sacó ni tarjeta amarilla alegando que era una acción temeraria, más no una agresión. Esto, por supuesto, generó indignación en los futbolistas de Alianza Lima.

En la revisión del VAR que fue liberada, se puede escuchar la siguiente explicación: “Al minuto seis se genera una disputa entre dos jugadores adversarios, donde ambos caen al campo y el árbitro sanciona tiro libre a favor del equipo azul y blanco (Alianza Lima)”.

“El VAR, en su chequeo protocolar utilizando distintos ángulos y velocidades, se percata que existe un golpe con el pie del jugador blanco/amarillo (Juan Pablo II) en el muslo de su oponente, considerando que es una acción temeraria, por lo que decide confirmar la decisión de campo”, agregaron.

Joel Alarcón fue el árbitro principal del partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II. (Foto: GEC)

En la conversación entre Joel Alarcón y Rudy Méndez, encargado del VAR, este le explica que, según su apreciación, Nilton Ramírez baja su pie derecho para poder apoyarse en el suelo ya que tiene los dos brazos hacia abajo. Es decir, también considera que no hubo una agresión contra Luis Advíncula y cataloga la jugada como temeraria.

“Hace un movimiento con el pie hacia abajo para poder apoyar, porque está con los dos brazos sostenidos en el suelo. Hace un movimiento hacia abajo, es temerario (...) Con la velocidad normal, considero un golpe temerario”, señaló Méndez.

En esa misma línea, Jesús Sánchez, asistente del VAR, fue contundente al señalar que la jugada no ameritaba una tarjeta roja para el futbolista de Juan Pablo II. “Roja no es. Acá esta toma también ayuda, acá se ve mejor”, concluyó el colegiado en comunicación con Joel Alarcón.

Esta fue una acción que generó bastante molestia en la interna de Alianza Lima, pues consideraron que sí hubo agresión sobre Advíncula. Tras esto, el club emitió un comunicado en donde anuncia que presentará un reclamo formal ante la CONAR, además de pedir explicaciones sobre los parámetros para la programación de los árbitros a lo largo del campeonato.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Juan Pablo II, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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