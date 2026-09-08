El pasado sábado 5 de septiembre, Universitario de Deportes igualó por 2-2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental, un resultado que dejó más de un sinsabor para los locales. Durante el desarrollo del partido, una jugada generó más de un reclamo por parte del conjunto visitante, pues se pudo apreciar un pisotón de Alex Valera sobre la pierna de Alexis Cossio. Sin embargo, Michael Espinoza, árbitro principal del cotejo, no cobró nada y tampoco amonestó al delantero de la ‘U’.

Todo esto sucedió cuando ya se jugaban los minutos de descuentos del primer tiempo, luego de una disputa en el área de Comerciantes Unidos. Al enfrascarse en una acción dividida, Cossio ganó la posición y se anticipó a la pelota, provocando que Valera llegase tarde y terminase impactando sobre la pierna del zaguero. Tras esta polémica, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) decidió liberar los audios del VAR.

Durante el relato que presentó la CONAR, se escucha que, revisando distintos ángulos y velocidades, el VAR determina que si bien sí hubo un pisotón de Alex Valera sobre Alexis Cossio, la mayor fuerza estuvo en su talón, por lo que consideran que primero apoya su pie contra el piso antes de chocar con el defensor de Comerciantes Unidos. Así pues, no invitaron a Michael Espinoza a revisar la acción en el monitor.

“El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando distintos ángulos y velocidades, se cerciora que el defensor (Alexis Cossio) bloqueó el balón legalmente y luego se percata que existe una disputa en donde juega el balón, y un atacante (Alex Valera), al querer disputarlo, pone el talón en el piso y luego con la punta del pie contacta la pierna de su adversario”, se escucha.

Michael Espinoza fue el árbitro principal del partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos. (Foto: Getty Images)

Cristian Allca, asistente de Lenin Montalbán en el VAR, catálogo la jugada como una acción temeraria y se lo hizo saber a Michael Espinoza antes que reanudara el juego. En consecuencia, no pasó mucho tiempo para que se diera el pitazo que mandó a los jugadores al entretiempo. “Pone el talón al piso, la fuerza la pone al piso, y luego con la punta del pie termina pegando. Es una acción temeraria”, sostuvo el colegiado.

Recordemos que en zona mixta, Cossio explicó cómo sintió la jugada durante el choque y reveló lo que pensó tras ver la repetición. “En el momento por ahí no sentí que fue tan fuerte, pero ahora que veo la repetición, para mí sí es una jugada revisable y una jugada que puede terminar con roja”, comentó ante la consulta de los periodistas.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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