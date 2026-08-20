Cienciano quiere escribir un capítulo más en la imborrable historia que viene teniendo en la Copa Sudamericana 2026, buscando la clasificación a los cuartos de final. Luego del 6-1 sobre Botafogo por la ida de los octavos de final, la lógica inclina la balanza para el ‘Papá’ por la diferencia de goles a favor; sin embargo, en la interna no quieren confiarse y este jueves saldrán con todo para asegurar el boleto que los coloque entre los mejores ocho clubes del torneo.

Además de lo que significaría este paso para la institución a nivel deportivo, demostrando una vez más que el nombre de Cienciano tiene un peso diferente en la Copa Sudamericana, existe un aliciente económico que también cobra importancia. Y es que si el cuadro imperial se mete a los cuartos de final, recibirá de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) la suma de 700 mil dólares.

No es un monto cualquiera, pues al cambio de hoy equivale a aproximadamente a 2.36 millones de soles. Asimismo, también hay que considerar el ingreso por taquilla para el partido de local en la siguiente instancia, donde el rival saldrá de la llave entre Tigre (Argentina) y Montevideo City Torque (Uruguay).

Cienciano llegó hasta los octavos de final tras eliminar a Lanús en los play-offs. (Foto: Cienciano)

Hasta esta instancia del torneo, Cienciano acumula 1 millón 875 mil dólares en premios por la campaña que viene realizando. El primer ingreso se dio por participar en la Fase Preliminar, donde se embolsaron 225 dólares. Luego, tras clasificar a la fase de grupos, recibieron 300 mil dólares más de premio.

Por mérito deportivo en la ronda de grupos, el ‘Papá de América’ se llevó 250 mil dólares por las dos victorias que cosechó, además de los 500 mil dólares por acceder a los play-offs. Tras eliminar a Lanús, en una remontada histórica después de perder por 2-0 en la ida –ganaron por 4-0 en la vuelta–, los dirigidos por Horacio Melgarejo se embolsaron 600 mil dólares más. Así pues, si eliminan a Botafogo sumarán la exorbitante cifra de 2 millones 275 mil dólares en premios entregados por la CONMEBOL.

Cienciano tiene todo a su favor para esta noche tener una jornada histórica en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. No obstante, esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder. Ya lo dijo Horacio Melgarejo: no quiere que sus jugadores se relajen por la ventaja conseguida en la ida y espera que afronten este encuentro con la seriedad que amerita.

Horacio Melgarejo no quiere sorpresas en Río de Janeiro y saldrá con todo ante Botafogo. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo?

Cienciano vs. Botafogo se verán las caras este jueves 20 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Botafogo?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Botafogo, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming por DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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