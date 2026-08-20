Si bien Alianza Lima es el actual líder del Torneo Clausura tras su última victoria por 1-0 sobre UTC, esos 11 puntos no suponen un relajo en la interna y son conscientes de que no pueden tropezar en esta recta del campeonato, pues cualquier caída podría ser crucial. Además, hay cuatro clubes con 10 puntos y todo podría suceder en esta sexta fecha: Sporting Cristal, Melgar, Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes.

Precisamente este fin de semana los íntimos visitarán a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA, con la obligación de volver a la capital con los tres puntos. Un tropiezo frente al ‘Dominó’ podría ser determinante, por lo que Pablo Guede no se guardará nada antes de confirmar su lista de convocados para el compromiso de este domingo en Arequipa.

Y es que según informaron en el programa Modo Fútbol, hay altas probabilidades de que un futbolista que hasta el momento no ha debutado en el Torneo Clausura ingrese en la lista de buena fe. Se trata de Piero Cari, quien si bien venía trabajando con el resto de sus compañeros, no había sido tomado en cuenta entre los citados en los cinco primeros partidos de este segundo certamen de la temporada.

Piero Cari no ha sumado minutos con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. (Foto: Alianza Lima)

La última vez que Cari sumó minutos en la Liga 1 fue en la fecha 17 del Torneo Apertura, cuando Alianza Lima igualó por 1-1 con FC Cajamarca en condición de visitante, el pasado domingo 31 de mayo. Aquella vez ingresó en la etapa complementaria por Gianfranco Chávez, justo cuando Pablo Guede decidió hacer un cambio del sistema y necesitó de un volante más para sostener el trámite del partido en el centro del campo.

Ahora con esta inminente convocatoria, todo hace pensar que el volante de 19 años podría tener minutos frente a Melgar, siempre y cuando el contexto lo amerite y Guede así lo decida. Su citación se confirmará a más tardar en la noche del viernes, pues el plantel blanquiazul viajará a Arequipa durante la tarde del sábado, un día antes del encuentro en el Monumental de la UNSA.

Por otra parte, según pudo conocer Depor, Renzo Garcés está apto físicamente para aparecer en lista, luego de haber salido lesionado del partido contra UTC por un pisotón de Adolfo Muñoz, quien terminó siendo expulsado por dicha entrada. El zaguero no presenta ningún problema físico que le impida ser titular frente al ‘Dominó’, por lo que Pablo Guede no se verá en la obligación de sustituirlo en la línea defensiva.

Piero Cari jugó por última vez con Alianza Lima en la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR