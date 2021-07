Desde Argentina, Arsenal de Sarandí vs. Sporting Cristal chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Los dirigidos por Sergio Rondina están convencidos de que se puede revertir el 2-1 a favor de los rimenses en el Estadio Nacional, pues cuentan con sus mejores cartas para llevarse el resultado. No obstante, Roberto Mosquera no dará suelo fácil y este martes definirá su once para sellar su pase a los cuartos de final.

Arsenal vs. Sporting Cristal: horarios

Arsenal y Sporting Cristal medirán fuerzas este miércoles 21 de julio desde las 5:15 p.m. en el Julio Humberto Grondona de Sarandí. El cotejo será transmitido por DIRECTV Sports, así como en la plataforma de streaming de DIRECTV GO. Las incidencias y minuto a minuto estarán en Depor.

Perú, Colombia, Ecuador | 17:15

17:15 Bolivia, Paraguay, Venezuela | 18:15

18:15 Chile, Brasil, Argentina, Uruguay | 19:15

Arsenal vs. Sporting Cristal: así llegan

Arsenal llegó a Lima sin rodaje competitivo en más de un mes, pero supo plantear un juego ofensivo, que dejó sin chances de contraataque al elenco rimense al tener más llegadas a su área. Los duelos amistosos que tuvo previamente le permitieron tasar a sus jugadores, aunque ahora llega a este duelo con un empate frente a San Lorenzo.

Aquel duelo, por el debut en la segunda fase de la liga argentina, culminó igualado 1-1. Si bien San Lorenzo abrió el marcador en el primer tiempo, al regreso del descanso Mateo Carbajal puso el empate. De este resultado también está al tanto el comando técnico de Sporting Cristal.

El cuadro bajopontino llegará a este compromiso con una victoria bajo el brazo, tras ganar sus primeros tres puntos en la Fase 2 de la Liga 1. Mosquera tuvo complicaciones para elegir a su once del último sábado, pues sabía que no debía agotar a sus jugadores, a puertas de cerrar la llave de la Sudamericana en cancha ajena.

Arsenal vs. Sporting Cristal: esto dicen los protagonistas

Arsenal de Sarandí está obligado a ganar en su cancha, a fin de quedarse con el pase a lo cuartos de final de la Sudamericana. Sin embargo, Sergio Rondina tiene claro que el rival buscará hacer daño, más allá de mantener su arco en cero, ya que -como él mismo explicó- Cristal “tiene una estructura y tiene un ADN de jugar”.

En la entrevista que tuvo con Las Voces del Fútbol precisó que “Cristal va a tomar sus preocupaciones, pero no creo que salga a defenderse. Siento que va a intentar dañarnos. Nosotros vamos a tener que trabajar todo el encuentro”. Y no se equivoca, pues el propio Roberto Mosquera también ha mencionado que no dejaron de pensar en este duelo, pese al debut en la Fase 2 del torneo local.

“El partido se complica porque me di cuenta en el primer tiempo que estábamos pensando en Argentina. El jugador tiene que pensar en este partido, nosotros sabemos los minutos que pueden jugar los futbolistas que vamos a usar Argentina, pero tenemos que ir cuidando algunos. No es fácil pensar en los cambios para el otro partido”, indicó el DT a GOLPERU.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

EL club rímense viajó a Argentina con la esperanza de clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El equipo de Roberto Mosquera enfrentará este miércoles al Arsenal de Sarandí en el estadio Julio Humberto Grondona de Buenos Aires. (Fuente: América TV)