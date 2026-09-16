A poco más de un día para el partido de vuelta frente a Montevideo City Torque, en Cienciano hay mucha confianza de sacar un resultado favorable en Uruguay y asegurar el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana, luego del 2-0 conseguido en casa. Si bien para muchos el marcador terminó siendo más corto de lo esperado, en la interna están tranquilos y prefieren enfocarse en lo que podría ocurrir este jueves, antes de pensar en lo que sucedió hace una semana.

Uno de los que habló en la previa del partido fue Kevin Becerra, quien viene siendo clave en el bloque defensivo de Cienciano y a punta de esfuerzo se ha ganado el cariño de toda la hinchada cusqueña. En una entrevista con Movistar Deportes, el futbolista ecuatoriano evidenció su entusiasmo conseguir el objetivo y darle una alegría a todo el Perú.

“Muy contento por el momento. Se le da mérito a jugar unos cuartos de final. Uno ya quiere jugar y llevar la clasificación a Perú, pero toca trabajar el partido de la mejor manera”, afirmó. Recordemos que el plantel del ‘Papá’ ya está en Montevideo y el último martes sumó su primer entrenamiento en suelo charrúa.

Kevin Becerra registra dos goles en la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, si bien Becerra lamentó no haber conseguido más goles en el partido de ida ante Montevideo City Torque, valoró la importancia de haberse hecho fuertes de local una vez más, tal como ocurrió contra Botafogo en la ronda anterior. Así pues, espera que puedan revalidarlo mañana en el Centenario.

“La idea era hacernos fuertes de local y marcar una buena cantidad de goles. Tuvimos la misma actitud que mostramos contra Botafogo. No nos fuimos con bronca porque hicimos un buen partido; ellos también jugaron”, agregó.

El jugador de 30 años también se refirió a la ausencia de Alejandro Hohberg para este encuentro, luego de confirmarse que sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha e incluso podría quedar fuera de las canchas entre seis a ocho semanas. Kevin Becerra espera que quien ocupe su lugar en la alineación titular, pueda darlo todo por el equipo.

“Es una baja sensible por el buen año que venía haciendo Alejandro Hohberg. Se va a sentir la baja porque era parte fundamental del camino que estamos recorriendo. El jugador que lo reemplace lo va a hacer de la mejor manera”, aseveró.

Finalmente, el zaguero habló el vínculo con la hinchada de Cienciano y cómo lo han recibido desde su llegada. “Cuando estuve en Los Chankas, estuve cerca de llegar y me ilusioné por la hinchada. Me siento muy contento, la gente te trata muy bien y hemos formado un grupo espectacular. Fue una de las mejores decisiones”, puntualizó.

Cienciano llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Botafogo en octavos. (Foto: Cienciano)

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Montevideo City?

Cienciano vs. Montevideo City se verán las caras este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Cienciano vs. Montevideo City?

En cuanto a la transmisión del Cienciano vs. Montevideo City, esta estará a cargo de ESPN, canal disponible en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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