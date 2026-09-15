Después de un fin de semana en donde el pueblo crema festejó el triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, un resultado que los colocó como líderes del Torneo Clausura, este martes 15 de septiembre se dio a conocer una noticia clave para el porvenir de Universitario de Deportes, que a su vez fue bien tomada por la hinchada a través de las redes sociales. ¿Qué pasó? Dejaron sin efecto la medida cautelar que había levantado la suspensión del proceso concursal del club.

Como se sabe, hacen unas semanas la constructora Gremco había conseguido una medida cautelar para dejar sin efecto el levantamiento del proceso concursal de Universitario, por lo que con esto esperaban que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) instalara una nueva Junta de Acreedores, propiciando la salida de Franco Velazco como administrador provisional.

Sin embargo, hoy se confirmó que esta medida cautelar quedó sin efecto, tal como reza en la resolución expuesta por el Vigesimocuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado del Poder Judicial. El mismo Velazco fue quien dio a conocer esta información a través de su cuenta de X.

“Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara fundada la oposición. Como consecuencia de ello, se deja sin efecto la medida cautelar”, publicó el administrador provisional en su red social.

Según se puede leer en el documento publicado por el administrador de la institución merengue, la decisión de dejar sin efecto la medida cautelar se basa en que no subsisten la “totalidad de requisitos que hacen viable la medida cautelar concedida”. Es decir, sigue suspendido el proceso concursal para el club, manteniendo vigente el Plan de Viabilidad.

“La suscrita encuentra razones suficientes para amparar las oposiciones a la ejecución de la medida cautelar formulada por el Club Universitario de Deportes y el Indecopi, al no subsistir la totalidad de requisitos que hacen viable la medida cautelar innovativa concedida”, señala la resolución.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 19 de septiembre desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR