Ricardo Bettocchi vivió un debut especial con UTC, nada menos que frente a Alianza Lima y en un escenario con un gran ambiente. El arquero reconoció que se quedó con buenas sensaciones de su actuación, aunque lamentó la forma en que llegó el gol del conjunto blanquiazul. Para el guardameta, se trató de una situación fortuita.

El arquero del ‘Gavilán del Norte’ no esquivó su responsabilidad al analizar la jugada. “No puedo negar que responsabilidad tengo, ¿no? A ver, no debí estar ahí afuera”, señaló Bettocchi, quien explicó desde su perspectiva qué ocurrió durante esos segundos que terminaron con el tanto de Alianza Lima.

UTC vs Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Bettocchi contó que UTC había intentado mantener su propuesta de juego durante todo el partido, incluso ante la presión del conjunto íntimo. Según explicó, Alianza Lima utilizó constantemente la agresividad para intentar cortar las salidas del cuadro cajamarquino y esto generó varias faltas durante el encuentro.

Precisamente, una de esas acciones terminó desencadenando la polémica. El arquero consideró que la falta sobre Erick Castillo no existió y que, tras la decisión del árbitro, varios jugadores de UTC se acercaron para reclamar. Bruno Duarte, capitán del equipo, fue uno de los que se aproximó al juez para conversar sobre la acción.

UTC vs Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Mientras sus compañeros dialogaban con el árbitro, Bettocchi explicó que la pelota todavía no estaba colocada para reanudar el juego. “Yo lo veo a Jesús Castillo con la pelota en la mano”, contó el guardameta, quien permanecía fuera de su área en ese momento y conversaba con otros integrantes del equipo sobre las salidas.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando Jesús Castillo decidió reanudar la acción. “Jesús también, en viveza de él, pone la pelota en el piso y juega rápido”, explicó Bettocchi, señalando que ese movimiento tomó al conjunto cajamarquino en una situación inesperada y terminó siendo aprovechado por Alianza Lima.

El arquero de UTC también consideró que el árbitro pudo haber intervenido antes de permitir la reanudación. “La pelota inicialmente no estaba en el piso”, sostuvo Bettocchi, quien entendió que, debido a que el capitán estaba conversando con el juez y varios jugadores se encontraban atentos a esa situación, se pudo ordenar que el juego se reanudara con el silbato.

Pese a todo, Bettocchi reconoció que debe asumir su parte de responsabilidad por la jugada. El guardameta destacó su felicidad por haber debutado en un escenario tan importante y aseguró que ahora buscará seguir trabajando para ayudar a UTC a salir adelante en el Torneo Clausura.

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