Los cambios continúan en la interna de Alianza Lima. Tras la oficialización de Alfredo Arosemena como nuevo gerente general, el club blanquiazul concretó la llegada de otro experimentado profesional para ocupar un cargo estratégico dentro de la institución. Se trata de un ejecutivo con amplia trayectoria en el mundo de las comunicaciones y el deporte, quien volverá a trabajar junto a Arosemena luego de coincidir en la Federación Peruana de Fútbol, como parte de la nueva estructura administrativa que busca consolidar la dirigencia íntima.

Se trata de Guillermo Denegri, un ejecutivo con una amplia trayectoria en el periodismo, los medios de comunicación y la gestión deportiva. A lo largo de su carrera ocupó importantes cargos en Depor, donde estuvo vinculado al desarrollo de contenidos deportivos, antes de asumir funciones de alta dirección en Media Networks, empresa en la que lideró proyectos relacionados con los derechos audiovisuales y la transmisión del fútbol peruano.

Además de su paso por Depor y Media Networks, el nuevo gerente blanquiazul trabajó recientemente en la Federación Peruana de Fútbol, integrando el área de Comunicaciones junto a Alfredo Arosemena, con quien ahora volverá a coincidir en Alianza Lima tras la llegada de ambos al nuevo proyecto institucional del club.

Guillermo Denegri. (Foto: Produ)

Su incorporación responde al objetivo de fortalecer la imagen institucional de Alianza Lima y profesionalizar aún más el manejo de las comunicaciones, tanto a nivel deportivo como corporativo. La llegada de Denegri se suma a una serie de movimientos administrativos impulsados por la nueva gestión, que busca modernizar la estructura del club en distintas áreas.

El ejecutivo cuenta con una amplia experiencia en la gestión de contenidos deportivos, negociación de derechos audiovisuales y comunicación estratégica, aspectos que fueron determinantes para que la dirigencia apostara por su incorporación en un momento clave de la temporada.

Con este nombramiento, Alianza Lima continúa consolidando un equipo de trabajo con perfiles de amplia experiencia en la industria deportiva. La llegada de Guillermo Denegri representa un nuevo paso dentro del proceso de reorganización que impulsa el club, no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el plano institucional y corporativo.

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