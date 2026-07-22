Guillermo Viscarra podría volver a ponerse bajo las órdenes de Néstor Gorosito. El arquero boliviano figura en la carpeta de San Lorenzo, club que actualmente dirige el extécnico de Alianza Lima y que busca reforzar su plantel de cara al segundo semestre de la temporada.

La posibilidad nace por pedido del propio ‘Pipo’, quien conoce de cerca las condiciones del guardameta tras dirigirlo durante su etapa en el conjunto blanquiazul. El estratega argentino considera que Viscarra reúne las características necesarias para competir por el puesto en el arco del ‘Ciclón’.

El interés también estaría relacionado con la posible salida del paraguayo Orlando Gill, una de las revelaciones del Mundial 2026, quien ha despertado el interés de clubes del extranjero. Ante ese escenario, San Lorenzo ya comenzó a evaluar alternativas y el nombre del boliviano tomó fuerza en las últimas horas.

Viscarra dejó una buena impresión durante la etapa de Gorosito en Alianza Lima, donde fue uno de los jugadores con mayor continuidad y respondió en momentos importantes tanto en la Liga 1 como en competencias internacionales. Esa confianza sería clave para que el técnico impulse su incorporación.

A sus 33 años, el guardameta también cuenta con una importante experiencia internacional. Además de ser el arquero titular de la selección boliviana, ha defendido las camisetas de Bolívar, The Strongest, Oriente Petrolero, Hapoel Ra’anana y Vitória antes de llegar al fútbol peruano.

Por ahora, no existe una oferta formal de San Lorenzo hacia Alianza Lima, aunque el interés es real y podría avanzar en los próximos días si se concreta la salida del actual arquero titular del conjunto argentino. Mientras tanto, Viscarra continúa enfocado en la presente temporada con el cuadro íntimo.

El posible reencuentro entre Guillermo Viscarra y Néstor Gorosito sería uno de los movimientos más llamativos del mercado sudamericano, ya que ambos coincidieron en Matute y ahora podrían volver a compartir vestuario, esta vez en el fútbol argentino.

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