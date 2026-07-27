Sporting Cristal ya tiene la mira puesta en uno de los partidos más importantes de la temporada. A pocos días del decisivo enfrentamiento frente a Bragantino por la Copa Sudamericana, Hernán Barcos transmitió tranquilidad y optimismo, asegurando que el plantel rimense se encuentra preparado para afrontar el desafío y buscar la clasificación.

El atacante destacó el trabajo realizado durante los últimos días y afirmó que el equipo llegará en plenitud física al compromiso internacional, pese a la exigente seguidilla de partidos que viene afrontando entre el torneo local, la Copa de la Liga y la Sudamericana.

“Bien, llegamos bien. Esperemos, todavía tenemos dos días, así que vamos a llegar al 100%”, señaló el delantero.

Barcos también resaltó que el buen rendimiento mostrado en el partido de ida alimenta la confianza del grupo. Aunque reconoció que jugar en Brasil será una tarea muy complicada, dejó claro que Sporting Cristal tiene argumentos suficientes para competir de igual a igual.

“Estamos con confianza, sabemos que es un rival difícil, que es una plaza difícil, pero tenemos un grupo para sacar el partido adelante”, sostuvo.

Respecto al conjunto brasileño, el experimentado atacante no ocultó el respeto que le genera el rival. Incluso destacó el trabajo colectivo de Bragantino y advirtió que Cristal deberá rozar la perfección para conseguir el resultado que necesita.

“Va a ser difícil. Juegan muy bien, ocupan bien los espacios, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Nosotros tenemos que hacer un partido perfecto para poder conseguir el resultado”, manifestó.

En el plano personal, Barcos reconoció que todavía continúa adaptándose a la dinámica del equipo y considera que aún tiene margen para seguir creciendo dentro del esquema de Sporting Cristal.

“Todavía tengo mucho para dar. Me voy encontrando de a poco con el equipo, pero siento que todavía me falta un poco”, comentó.

Finalmente, el delantero fue consultado por las polémicas arbitrales que marcaron la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, evitó entrar en la discusión y prefirió mantenerse al margen de la controversia.

“No puedo hablar del arbitraje cuando en nuestro caso no hubo tanta influencia”, concluyó.

Con la confianza intacta y el plantel prácticamente completo, Sporting Cristal viajará a Brasil con la ilusión de dar el golpe ante Bragantino y seguir con vida en la Copa Sudamericana, un objetivo que Barcos considera totalmente alcanzable si el equipo mantiene el nivel mostrado en las últimas semanas.

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