En medio de un mercado de pases que todavía sigue moviéndose, Alianza Lima insiste por el fichaje de Jhair Soto. Según informaron en el programa Modo Fútbol, ADT lanzó una contraoferta al conjunto blanquiazul y esperarán una respuesta hasta el jueves. ¿Se cerrará el último fichaje para el plantel de Pablo Guede?
En desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
TE PUEDE INTERESAR
- Héctor Cúper rearma su pizarra: ¿cómo quedaría la alineación de Universitario con Piero Quispe?
- Grave denuncia contra Augusto Menéndez: Fernando Gaibor contó su verdad tras polémica con Alianza Lima
- ¡Hablan las imágenes! Jairo Vélez mostró cómo quedó su rostro tras el codazo que recibió
- ¡Héctor Cúper sumará a un campeón! Piero Quispe será nuevo jugador de Universitario
- Pablo Guede rescató el rendimiento de Alianza Lima en plazas complicadas: “Competimos muy bien”