El último fin de semana, la Liga 1 volvió a ser el escenario de una acción polémica que dejó a más de uno con dudas respecto a la poca uniformidad en los criterios de los árbitros para tomar algunas decisiones. Todo esto se dio a raíz del evidente codazo de Alexis Cossio a Jairo Vélez, en el empate por 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos en Cutervo. Las imágenes fueron claras durante la transmisión, pero lo que mostró el futbolista pospartido evidenció aún más el golpe que recibió.

Según se pudo apreciar en las imágenes recogidas por Fútbol En América, al ser consultado sobre si la acción entre él y Cossio dentro del área debió haber sido penal a favor de Alianza Lima, Vélez no respondió directamente a la pregunta y mostró cómo quedó su frente tras el encuentro. No había mucho más que decir: tenía un chichón en la parte donde impactó el codo de Cossio.

Esta situación generó la indignación de todo el pueblo blanquiazul durante el partido, pues los futbolistas le reclamaron al árbitro Augusto Menéndez que revisara la acción en el monitor del VAR. El colegiado no llegó a ver directamente la acción, pero desde la cabina de videoarbitraje, a cargo de Jesús Cartagena, tampoco lo invitaron a una revisión.

Jairo Vélez, luego de mostrar cómo quedó su frente, evitó entrar en declaraciones polémicas y solo aseguró que a veces los árbitros tienen distintos criterios para analizar determinadas jugadas. “Son criterios de los árbitros, a veces es difícil, pero tocas seguir. Toca seguir sumando, toca seguir luchando. Estamos metidos y comprometidos”, señaló.

Alianza Lima publicó una foto donde se ve el impacto de Alexis Cossio en el rostro de Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)

En ese sentido, aseveró que para él sí fue penal, pero que, para suerte de Alianza Lima, en la siguiente jugada nació el gol de Eryc Castillo que les dio el empate. “Particularmente yo entiendo que a veces es difícil, pero sí fue penal, para mi criterio. En la siguiente jugada se dio el gol, así que vamos por ahí”, remarcó.

Quien sí hizo sentir su indignación por lo ocurrido fue Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, quien conversó brevemente con L1 MAX tras el encuentro y dio sus descargos. El directivo consideró aseguró que con los medios tecnológicos que existen hoy en día, este tipo de situaciones no pueden ocurrir en el fútbol peruano.

“Es increíble que con todos los medios tecnológicos que existen no puedan ver un penal tan claro. Podemos entender que el árbitro no lo vea, pero el VAR, que está cómodamente en una oficina, es increíble que no lo vea. Estamos indignados”, apuntó.

Jairo Vélez y Alexis Cossio fueron protagonistas de la jugada más polémica del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1 MAX)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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