El empate por 2-2 entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos no terminó en el pitazo final, pues la actuación de la terna arbitral se vio ensombrecida por algunas decisiones de Augusto Menéndez que avivaron la polémica pospartido. Uno de los que se refirió a lo sucedido fue Fernando Gaibor, quien no solo habló sobre el penal que no cobraron luego del codazo que recibió Jairo Vélez, sino también arremetió contra la actitud que tuvo el colegiado principal durante el encuentro.

En diálogo con L1 MAX, el volante sostuvo que el plantel de Alianza Lima terminó con un mal sabor de boca por lo ocurrido a lo largo del partido, pues llegaron a Cutervo con la intención de volver a la capital con una victoria. En gran medida, aseguró, la molestia del grupo se debió a las cuestionables decisiones de la terna arbitral encabezada por Augusto Menéndez.

“Con una sensación no agradable porque venimos a llevarnos un resultado positivo. Creo que durante todo el partido intentamos jugar, intentamos hacer las cosas bien. Después estos temas de errores arbitrales que suceden así ya muy evidentes, la verdad que molestan”, apuntó.

En su análisis sobre la actuación del árbitro principal, recordó que durante el compromiso cortaron una posesión de Alianza Lima por una supuesta mano de Vélez, un acción que pudo haber derivado en un contragolpe en campo de Comerciantes Unidos. Asimismo, aseguró que sí hubo penal por el codazo que Alexis Cossio le propinó a su compatriota.

“Nosotros comprendemos que todos estamos expuestos a cometer un error, pero hoy le pitaron una mano a Jairo (Vélez). Supuestamente una mano que podía haber terminado en una jugada de peligro. Y después hay un penal muy claro, en el partido anterior también hubo un penal muy evidente y tampoco se lo cobró”, agregó.

Augusto Menéndez habría insultado a Fernando Gaibor durante el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Foto: César Bueno / GEC)

En otro momento de la entrevista, Fernando Gaibor denunció que Augusto Menéndez lo amonestó porque supuestamente lo había insultado, cuando, según su versión, habría ocurrido al revés. El mediocampista entendió que en un partido así las pulsaciones están a tope, pero no aprobó que el árbitro tome esas actitudes con los futbolistas.

“Después nos sacan a amarilla tres jugadores porque supuestamente yo lo insulté al árbitro, nunca lo insulté. Más bien él empezó a decir palabras fuertes que se lo dije y me siguió amenazando con expulsarme. Entonces yo soy consciente de que dentro del partido las pulsaciones están a mil y por ahí tanto él como nosotros como los jugadores podemos estar con el carácter al tope”, acotó.

“Pero creo que esas cosas se pueden manejar dentro del partido. Coger y limitar a tres jugadores con tarjeta amarilla. Claro te limita porque después tú no puedes ir a una jugada quizás dividida hoy con el VAR y todo eso. Ocurren situaciones que por ahí te terminan dejando con dos jugadores menos. Entonces, eso la verdad que a nosotros nos indigna mucho”, aseveró.

Hasta el cierre de esta nota, no hubo un descargo directo de Augusto Menéndez desmintiendo las acusaciones de Fernando Gaibor. Por el momento, Alianza Lima volverá a la capital este lunes y empezará a preparar el próximo encuentro frente a Alianza Atlético en Matute, donde están obligados a ganar para no perder el paso en la lucha por el Torneo Clausura.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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