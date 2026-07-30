Sporting Cristal decidió pronunciarse oficialmente luego de su eliminación en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. A través de un comunicado, el club celeste manifestó su “total y absoluta disconformidad” con el trabajo del árbitro Esteban Ostojich y del equipo encargado del VAR durante el duelo frente a Red Bull Bragantino.
La institución rimense sostuvo que existieron tres acciones puntuales que debieron ser revisadas mediante la asistencia arbitral y que, a su criterio, terminaron influyendo en el desarrollo del compromiso.
El primer reclamo corresponde a un golpe con el antebrazo sobre Santiago González a los 29 minutos, una acción que Sporting Cristal considera antirreglamentaria y que, según el comunicado, merecía una revisión por parte del VAR.
Asimismo, el club cuestionó la segunda tarjeta amarilla mostrada a Martín Távara a los 56 minutos, jugada que derivó en su expulsión. Según la institución, la decisión debía ser revisada conforme al nuevo protocolo del VAR para segundas amonestaciones claramente incorrectas.
Finalmente, Sporting Cristal también expresó su malestar por una fuerte entrada sobre Miguel Araujo a los 82 minutos, acción que tampoco fue revisada por los árbitros encargados de la tecnología.
Como parte de su reclamo, la dirigencia rimense solicitó formalmente a la Conmebol que publique las comunicaciones entre el juez principal y el VAR correspondientes a estas jugadas, además de adoptar medidas correctivas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Sporting Cristal señaló que estas acciones afectan la equidad y la integridad de las competiciones internacionales, reafirmando su pedido de mayor transparencia en el uso del VAR y en las decisiones arbitrales durante los torneos organizados por la CONMEBOL.
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